Швидка допомога, капітальний ремонт в амбулаторії, житло для лікаря – здобутки Кочубеївської ОТГ в сфері медицини

Медична галузь – болюче питання для багатьох ОТГ. Кочубеївська громада чи не єдина в області взяла на себе відповідальність та прийняла медицину на баланс, в той час, які інші громади залишили цю галузь на балансі району або взагалі закрили медичні установи. Чи виправдався ризик? Це питання обговорили експерти Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень спільно з представниками медицини в приміщенні кочубеївської амбулаторії сімейної медицини 17 січня.

На зустрічі були присутні голова Кочубеївської ОТГ Іван Дударь, головний лікар та медичний персонал кочубеївської амбулаторії, голова ПЦПСД Олександр Мошнягул та експерти Володимир Молчанов та Артем Чайковський, які презентували свої напрацювання в рамках проекту «Сприяння в реалізації завдань освітнього та медичного компонентів Стратегії розвитку Кочубеївської ОТГ»: відповідність оперативних цілей Стратегії наявним цільовим та бюджетним програмам, здобутки та плани на майбутнє, напрямки подальшого реформування галузі.

Всього в Стратегії громади чотири оперативні цілі, які стосуються медичної галузі, і всі вони повністю або частково реалізовані. Так, на сьогоднішній день створений пункт швидкої допомоги в громаді, зроблений капітальний ремонт однієї амбулаторії, будується нове приміщення для іншої разом з апартаментами для лікаря, закуплене та продовжує закупатися медичне обладнання. Щоправда, капітальні ремонти, на відміну від закупівель обладнання, не прописані у відповідній цільовій програмі, що, на думку експертів, є мінусом.

Як розповів експерт Причорноморського центру Володимир Молчанов, позитивом для мешканців громади є те, що вони мають змогу отримувати якісні медичні послуги, не виїжджаючи за межі ОТГ – створено неприбуткове комунальне підприємство «Центр первинної медичної допомоги». Із 3145 зареєстрованих мешканців громади декларації з лікарем уклали 2131 чоловік, тобто практично всі фізично наявні в ОТГ.

До речі, забезпечення лікарів житлом – це теж виконання стратегічної цілі, частина програми «Стимул» для заохочення медичних працівників.

«Уже після прийняття Стратегії, і до того, як державою було прийнято концепцію медичної реформи, громада запровадила розроблену експертами ПЦПСД програму «Стимул», яка в першу чергу була спрямована на залучення молодих лікарів. Тож лікар, якого не вистачало кочубеївцям, приїхав працювати, замотивований не просто перспективною можливістю збільшити доходи через укладення декларацій з пацієнтами, але й отримати нове житло з усіма зручностями поруч із робочим місцем», - прокоментував Володимир Молчанов.

Кочубеївській громаді є чим пишатися, але тепер з’явився новий виклик. Оскільки в громаді 14 населених пунктів і окрім амбулаторій, до складу комунального неприбуткового підприємства, створеного відповідно до концепції реформи, входять ще 5 фельдшерських пунктів, просте закриття останніх викликає політичні проблеми, через що більшість надходжень від національної служби здоров’я на укладення декларації між лікарем і пацієнтом значною мірою йде на утримання завищеного штату галузі та підтримання в постійному експлуатаційно-придатному стані приміщень ФП без перспектив їх відповідності критеріям міністерства охорони здоров’я для закладів первинної медичної допомоги.

Обговорюючи цю проблему, експерти спільно з медичними працівниками дійшли висновку, що програма «Стимул» буде реалізована в цьому або наступному році шляхом змін в бюджеті з метою збереження фельдшерських пунктів у громаді у вигляді виїзних лікарських приймалень та підвищення заробітної плати лікарям.

Проект «Сприяння в реалізації завдань освітнього та медичного компонентів Стратегії розвитку Кочубеївської ОТГ» здійснює Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження".



