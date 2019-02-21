Херсон на 16-му місці в рейтингу прозорості місцевих бюджетів

19 лютого 2019р. у Херсоні відбувся круглий стіл “Індекс прозорості місцевих бюджетів-2018: Херсоні”, під час якого були представлені та обговорені результати вимірювання рівня прозорості бюджетного процесу міста Херсон. Результати оцінювання представила Елла Петренко, експертка Громадського Партнерства “За прозорі місцеві бюджети!”.

У роботі круглого столу взяли участь близько 30 осіб – представники департаменту фінансів Херсонської міської ради, члени громадської ради при міському голові, представники ЗМІ. Відеотрансляцію заходу можна переглянути тут: https://u.to/Qrq8FA

Вимірювання здійснювалось експертами Громадського Партнерства “За прозорі місцеві бюджети!” за унікальною Методологією оцінки прозорості місцевих бюджетів, яка включає 139 критеріїв і надає можливість комплексно оцінити рівень бюджетної прозорості будь якого міста.

Кампанією вимірювання було охоплено 37 українських міст — всі міста-обласні центри, м. Київ та низка міст-районних центрів. За її результатами сформовано національний рейтинг “Індекс прозорості місцевих бюджетів — 2018” та рекомендації з підвищення рівня прозорості бюджетного процесу у відповідних містах.

За результатами незалежного експертного оцінювання бюджету на 2018 р. в м. Херсон засвідчено задовільний рівень прозорості міського бюджету, якому відповідає оцінка в 38% від максимально можливого показника прозорості. Отримана містом оцінка свідчить про виконання базових вимог до оприлюднення основних документів та рішень, пов’язаних з бюджетом, проте демонструє незначну активність в забезпеченні залучення громадян до бюджетного процесу, а також використання інновативних практик забезпечення прозорості місцевих бюджетів, які наразі активно поширюють в Україні.

По параметру відкритості, який передбачає забезпечення доступності всієї інформації, яка є в розпорядженні органу місцевого самоврядування стосовно бюджету, отримані містом оцінки дорівнюють високому рівню прозорості бюджету (56% максимально можливого рівня прозорості). Це свідчить про дотримання міською радою чинного законодавства щодо оприлюднення документів, що стосуються бюджету (проекти рішень, рішення, програми та звіти про їх виконання тощо), проте свідчить про те, що є певна частина бюджетної документації, забезпечення пасивного доступу до якого міська рада поки що не практикує.

По параметру прозорості рішень зведена оцінка дорівнює 29% максимально можливого рівня прозорості, що є наслідком недостатньої активності органу місцевого самоврядування як в забезпеченні нормативного закріплення практик залучення громадян до бюджетного процесу, так і відсутності фактичного досвіду їх використання протягом бюджетного циклу 2018 року: наприклад, збір пропозицій до бюджету від громадян, бюджетні слухання, тощо.

За параметром інновативності засвідчено задовільний рівень прозорості бюджету (20% максимально можливого рівня прозорості), що свідчить про недостатню роботу міської ради у напрямку використання ІКТ та збільшення доступності та зрозумілості бюджетного процесу для широких верств населення.

Найкращими практиками в забезпеченні прозорості міського бюджету є візуалізація виконання видаткової частини бюджету в окремому розділі «Відкритий бюджет». Хоча наповнення бюджетною інформацією цього розділу ще потребує удосконалення (наявна оцінка за цим показником 37,5% максимально можливого рівня), необхідно разом зібрати в цьому розділі всі бюджетні документи, щоб громадяни не шукали їх по всіх розділах сайту.

Також місто має інтерактивну онлайн платформу пооб'єктного оприлюднення інформації про капітальні видатки та інтерактивну карту міста, які слугують як он-лайн інструменти для пооб’єктної візуалізації капітальних видатків. Завдяки цим інструментам городяни можуть ознайомитися з переліком об'єктів, де буде здійснюватися поточний або ж капітальний ремонт, а також вартість цих робіт і підрядника, який їх виконуватиме.

В Статуті громади міста Херсон передбачено інструменти для залучення громадян до бюджетного процесу (громадські слухання) і громада ними активно користується.

Паралельно з цим, слід відмітити закритість для громадян засідань бюджетної комісії та сесій, коли на сайті відсутня інформація про дату та час проведення засідання бюджетної комісії, а для того, щоб бути присутнім на сесії, необхідна попередня реєстрація. Тому, в першу чергу, експерти рекомендують забезпечити безперешкодний доступ громадян до участі у цих заходах.

Ще є ряд практик забезпечення прозорості міського бюджету, які слід запровадити у найкоротші терміни. Це збір пропозицій від громадян щодо проекту рішення про бюджет, он-лайн інструменти консультування з громадянами щодо проекту бюджету на наступний рік, створення робочої групи для підготовки проекту бюджету, яка включає в себе, як мінімум, представників виконавчих органів міської ради, депутатів ради, науковців, представників бізнесу та громадянського суспільства.

Впровадження бюджету участі (рішення щодо якого було прийняте депутатами міської ради 28.08.18р., вже після оцінювання) сприятиме залученню громадян до процесу використання бюджетних коштів, посилить їх відповідальність та проактивність.

Розробка «Бюджету для громадян» запитів є інновативною (не унормованою) практикою, проте для її запровадження є всі наявні можливості. Так само важливою інновацією, яку доцільно запровадити є публікація звіту про результати оцінки ефективності бюджетних програм. Все це дозволить посилити прозорість бюджету м. Херсон, залучити до бюджетного процесу якомога більше зацікавлених осіб та підвищити довіру громадян до міської ради.

Жваве обговорення викликали рекомендації щодо підвищення рівня прозорості бюджетного процесу, особливо по параметру відкритості інформації, який напряму пов”язаний з роботою офіційного сайту міської ради. Зі слів працівників міської ради, сайт був створений близько 10 років тому і на той час вважався передовим, проте зараз вже технічно та “морально” застарів, і більше схожий на “новорічну ялинку”. А процес його модернізації потребує чимало ресурсів як матеріальних, так і людських.

З детальними результатами оцінювання та Методологією оцінки прозорості місцевих бюджетів можна ознайомитись на сайті https://tlb.in.ua/

Довідково:

Національна кампанія “Індекс прозорості місцевих бюджетів — 2018” здійснюється Громадським Партнерством “За прозорі місцеві бюджети!” в рамках проекту “Підвищення прозорості бюджетного процесу на локальному рівні” за підтримки Міжнародного Фонду “Відродження”

Детальна інформація про партнерство «За прозорі місцеві бюджети!» за посиланням: www.probudget.org.ua