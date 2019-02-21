Результатами оптимізації освітніх закладів поділились представники Присиваської об’єднаної територіальної громади та експерти Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень у рамках прес-конференції «Реформування освітніх закладів в Присиваській ОТГ: перші успіхи та проблемні питання», що пройшла 19 лютого в Херсоні, у медіа-центрі «ІРС-Херсон».

Восени 2018 року експерти Причорноморського центру провели дослідження стану освітніх закладів в Присиваській ОТГ і за його результатами розробили сценарій їх оптимізації. В грудні, в кожній школі громади, відбулось громадське обговорення зазначеного документу, до якого активно долучились місцеві жителі. Саме цим досвідом і вирішили поділитись учасники заходу.

Експерти Причорноморського центру розповіли про ключові аспекти реформування галузі у громаді, та презентували результати дослідження для широкого загалу. Представники ж громади висвітлили ці процеси очами мешканців громади.

Олександр Мошнягул, керівник ГО «Причорноморський центр політичних і соціальних досліджень», відкрив прес-конференцію та визначив актуальність проблеми. Він зазначив, що тема оптимізації освіти є гострою для переважної більшості громад області, тому потрібно узагальнювати кращий досвід, знайомити з ним всіх зацікавлених. Адже незважаючи на схожість проблем, в кожній громаді свої особливості та спроби їх вирішення. Також важливо, щоб до вирішення проблем освітньої галузі долучались не тільки працівники профільного управління ОДАі, але й громадськість, безпосередні отримувачі освітніх послуг.

Мета цього заходу не лише висвітлення отриманих результатів, а і спроба привернути увагу до проблеми. Також, Олександр зауважив, що процес реформування попри всі реальні дії залишається дуже бюрократизованим. Дії місцевої влади потребують декларування для подальшого руху у лоні реформи.

Артем Чайковський, експерт проекту, впевнений, що з проблемами в освітній сфері стикаються майже всі громади. Здебільшого, проблеми також є спільними: логістика підвозу, спадаюча демографічна крива, фінансування галузі. Однак, плачевна ситуація, коли не перспективні школи за логікою районної влади отримували менше фінансування та фактично зникали, має змогу найти своє вирішення на рівні громад завдяки реформі децентралізації. Та маючи певний брак фінансування, левова доля якого припадає на освітню субвенцію, громадам необхідно шукати нові шляхи розподілу ресурсів, а власне – проводити оптимізацію. Як зауважив експерт, саме ця низка дій дозволить галузі у громаді залишатися «у тренді», а значить і з фінансуванням.

При декларуванні старту оптимізації та створенні опорної школи, нарахування освітньої субвенції змінюється з наявної на нову, розраховану за гнучкою формулою. Експерт озвучив ряд рекомендованих кроків, таких як створення опорної школи, обов’язкове однозмінне транспортування учнів, злиття ДНЗ зі школами у вигляді навчальних закладів та ротацію технічного персоналу де це можливо. Також зауваживши, що ці дії є початковими, та матимуть подальший розвиток у вигляді освітньої стратегії громади. Особливу увагу експерт приділив розвитку профільної освіти, як перспективного освітнього напрямку, і не у ролі формального профілю на кшталт вивчення іноземної мови, а отримання технічної або сільськогосподарської спеціальності.

Сергій Кліщевський, голова Присиваської об’єданої територіальної громади, зазначив, що після об’єднання основні кошти громади були вкладені у освітні заклади. Існуючих чотири загальноосвітніх навчальних закладів за часів районного підпорядкування не вважалися перспективними. Усі вони були фактично знаходились в аварійному стані – дахи, опалення, спортзали, що здебільшого було вирівняно шляхом значного вкладення ресурсів. Однак, подальший рух унеможливлений відсутністю бачення, стосовно реформи освіти. За словами голови, дуже мало необхідної інформації як на локальному рівні, так і на рівні держави. Критично не вистачає навчань кваліфікованими спеціалістами вчителів та директорів. Також, голова сподівається, що майбутнє освіти у громади полягає у реалізації профільної освіти, яке без опорної школи неможливо через брак ресурсів. На сьогоднішній час громада уклала договір з Чаплинським коледжем, однак, на думку голови громади – краще б ця сума грошей залишилася у активі громади.

Проблема відсутності інформації була частково вирішена під час реалізації проекту «Децентралізація: оптимізація освіти на місцевому рівні», зауважила Ганна Шонія, начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Присиваської ОТГ. З роботою експертів Причорноморського центру думка керівників, працівників шкіл та батьків щодо оптимізації кардинально змінилася. Процес запущений, у громаді діє робоча група з розгляду напрацювань, запропонованих експертами Причорноморського центру, та планується винесення питання на найближчу сесію. «Я думаю, що з 1 вересня у нас вже буде опорно школа», - зазначила Ганна.

Після виступів експертів і представників громади, формат заходу змінився на неочікуваний круглий стіл зі жвавою дискусією о викликах децентралізації в цілому, та ролі освітньої галузі у цьому процесі. «Вишенькою на торті» виявилася спільна пропозиція голови обласної громадської ради Ірини Зорі та члена громадської ради при херсонському міському голові Володимира Молчанова з розробки та подальшого лобіювання програми розвитку профільної освіти для об’єднаних громад.

Можна очікувати, що найближчим часом депутати Присиваської ОТГ затвердять запропонований експертами сценарій оптимізації і такими чином закладуть правові підстави для перетворень.

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Проект проходить завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні в рамках проекту «Децентралізація: реформування освіти на місцевому рівні».