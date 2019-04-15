У Новорайську відбулись перші консультації з громадськістю

Кілька десятків мешканців Новорайської ОТГ завітали 10 квітня на консультації з громадськістю, які організувало керівництво громади. Для обговорення було запропоновано три теми: «Перспективи впровадження Громадського бюджету», «Представлення бюджету громади на 2019 рік» та «Перспективи оптимізації закладів освіти ОТГ».

Консультації підготували спільно працівники виконавчих органів ОТГ та експерти Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень. Ідея проведення виникла кілька місяців тому. Причорноморський центр майже рік співпрацює з Новорайською ОТГ в межах програми «Запобігання та подолання конфліктів в об’єднаних громадах». Аналіз, проведений наприкінці минулого року, показав, що керівництву громади не вистачає спілкування з мешканцями, що може з часом привести до небажаних конфліктів. Мешканці сіл громади мають знати про роботу влади та брати участь в обговоренні найбільш важливих місцевих питань. В Причорноморському центрі вважають, що на стадії формування об’єднаної громади регулярні консультації саме те, що потрібно, вони мають стати важливим комунікаційним майданчиком влади та громадськості. Головне, щоб ці консультації були змістовні та прозорі, щоб обидві сторони чули один одного.

Експерти центру запропонували впровадити Положення про консультації з громадськістю та спільно підготувати перші консультації. Положення було прийнято ще в січні, за основу був взятий типовий проект, розроблений експертами Громадського партнерства за прозорі місцеві бюджети. Теми перших консультацій визначили активісти громади.

Повертаємось до вчорашніх консультацій. Про переваги впровадження громадського бюджету розповів керівник Причорноморського центру Олександр Мошнягул. Він ознайомив присутніх з історією виникнення цього інструменту місцевої демократії, нагадав про досвід впровадження в Україні та в громадах Херсонської області. Учасники дізнались, хто може подавати проекти, як визначаються переможці, хто може виконати проект, а хто контролювати виконання. Також були наведені приклади перших успішно реалізованих проектів на Херсонщині.

Голова ОТГ Олександр Шокуров повністю підтримує ідею впровадження Громадського бюджету в Новорайську. Звісно, є проблеми. Мешканців важко залучити до участі в громадських ініціативах. Також важко знайти спільне бачення щодо того, як використовувати обмежені кошти громади. Але є позитивна практика. Мешканці сіл ОТГ мають досвід самостійної реалізації певних ініціатив: самі встановили вуличні тренажери, облаштували кладовище, в громаді створена Молодіжна рада, яка має свій креативний погляд на розвиток територій.



На думку голови, впровадження громадського бюджету як офіційної процедури надасть процесам реалізації місцевих ініціатив конкурентності. Щось зміниться у свідомості людей. Якщо сусіди, або односельці роблять за підтримки бюджету корисні речі, то чим ми гірше?

Громада готова вже сьогодні розглядати необхідні для затвердження документи та незабаром визначиться із сумою для перших проектів. В свою чергу, Олександр Мошнягул запевнив, що експерти його організації запропонують всі необхідні документи.

Про інші консультації з громадськістю в Новорайській ОТГ буде в наступних матеріалах.

Проект “Побудова діалогу в об’єднаних громадах Херсонської області шлях до розв’язання конфліктів” здійснює Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження".