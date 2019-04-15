У Новорайську відбулося публічне представлення бюджету громади на 2019 рік

Кілька десятків мешканців Новорайської ОТГ завітали 10 квітня на консультації з громадськістю, які організувало керівництво громади. Однією з тем консультацій було Представлення бюджету громади на 2019 рік.

Цю тему для консультацій підготували працівники фінансового відділу ОТГ та експерт Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Володимир Молчанов. Ідея проведення консультації виникла кілька місяців тому. Експерти центру надали консультаційну допомогу спеціалістам громади при оформленні сільського бюджету у новій для них формі – паспортами бюджетних програм. І скористалися як нагодою свіжо прийнятим Положенням та бажанням активістів докладно і в зрозумілій формі дізнатися про всі подробиці сільського бюджету на 2019 рік.

Крім усього іншого, публічне представлення бюджету за бюджетними програмами, є передбаченим Бюджетним кодексом обов’язком органів місцевого самоврядування. Тож сам Бог велів зробити такий захід.

Присутні в популярній формі дізналися про заплановані доходи, їх структуру, обсяги трансфертів, про видатки разом, та у розрізі бюджетних програм за зведеними напрямками керівництва і управління, освіти, соціального захисту, культури, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та екологічних програм.

Окрім власне обсягів, були оголошені значення показників продукту і ефективності, що закладаються до паспортів: штатна чисельність у відповідних галузях, витрати на утримання одного бюджетника, витрати на одну дитину в дитячих садках і одного учня в школах. Значення було порівняно з середніми по ОТГ області, а також з аналогічними показниками міста Херсона.

Особливу увагу присутніх викликали річні витрати на 1 учня, оскільки вони на 17% вищі середнього рівня в ОТГ і понад вдвічі перевищують відповідне значення у місті Херсон. Освітньою субвенцією з державного бюджету перекривається менше половини видатків, самі видатки на освіту складають 62% обсягу бюджету. Це не є рекордним для сільських ОТГ, але суттєво вище як середнього показника в 55%, так і тих меж, які дозволять спрямовувати суттєві кошти на потреби розвитку громади. Присутні погодились із нагальною потребою оптимізації галузі освіти для зменшення її частки у витратах бюджету, щоб наступного року підвищити видатки розвитку і поточні видатки на ЖКГ і благоустрій з десятих часток відсотку до більш суттєвих значень.

Більш докладно питання оптимізації видатків на освіту було розглянуто в наступній, тематичній консультації з громадськістю.

За підсумками представлення, сільський голова О.А.Шакуров пообіцяв надалі чіткого дотримання лінії на оптимізацію видатків там, де вони перебільшені, і навпаки – нарощування, там, де вони є недостатніми для задоволення суспільних потреб.

Проект “Побудова діалогу в об’єднаних громадах Херсонської області шлях до розв’язання конфліктів” здійснює Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження".