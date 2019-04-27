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Активисты "уволили" чиновника, которого в прошлом году уже штрафовали за плохие дороги

Николай Иванов чиновник. Фото трансляции Константина Шульга
Вчера в Херсоне по требованию группы общественных активистов заведующий сектором восстановления дорожного покрытия отдела дорог управления транспортной и дорожной инфраструктуры Херсонского горсовета Николай Иванов написал заявление о своем увольнении.
"Увольнение" чиновника происходило почти в прямом эфире
Группа мужчин разного возраста и телосложения пришли в кабинет к служащему местного самоуправления и начали видеозапись своего общения. 
В результате такого общения чиновник написал заявление чуть ли не под диктовку активных граждан. Когда он спросил у граждан, которые к нему пришли, - какое ему основание для увольнения написать в этом заявлении, то ему посоветовали написать, что он не справляется со своими обязанностями. На это Николай Иванов возразил, что он считает, что справляется со своими обязанностями. 
По итогам "переговоров" Н.Иванов записал: «Прошу уволить меня с занимаемой должности в связи неудовлетворительным состоянием дорог в городе».

Фото текста заявления разместил в сети администратор группы "Херсон днем и ночью" Валерий Кулешов.


Заява чиновника про увольнение  
Один из участников этой акции прямого действия активист Константин Шульга написал в социальных сетях, что в кабинете чиновника есть  наклейка в поддержку "Зе команды" (на фото)
"Прошу обратить внимание Зе команды, что чиновники уже перекрашиваются в их цвета и третий день в кабинете этого уволившегося чиновника красуется наклейка Зе))" - написал активист.

Согласно поданной декларации за 2017 год Николай Иванов и его жена владели двумя легковыми машинами Мерседес-Бенц 2002 года, Инфинити 2008 года, двумя грузовыми машинами (Ситроен и Фольксваген), а также рядом строений. По данным Декларации за 2018 год, машины и строения уже почему-то не указаны. 

Николай Иванов также стал известен тем, что в 2018 году сотрудники полиции после обследования участка дорожного покрытия в районе трубопроводов на Николаевском шоссе выписали ему штраф за в 1020 гривен за не обеспечение своевременного ремонта дорожного покрытия и не ликвидацию ям. Чиновник попытался оспорить штраф в суде, объясняя проблемы тем, что предпринимал все возможные меры в рамках бюджетного законодательства. Но суд не учел оправданий.

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