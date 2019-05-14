"Теплі кредити": Херсонщина як завжди не поспішає

У 2019 р. у співпраці з Держенергоефективності впроваджено 140 місцевих програм здешевлення «теплих кредитів». На їхню реалізацію виділено більше 140 млн грн із місцевих бюджетів. Це додаткова підтримка до 400 млн грн державного фінансування «теплих кредитів» у цьому році - повідомляє прес-служба відомства.





Партнерство із місцевою владою триває. Лише у квітні ц.р. прийнято 24 нові місцеві програми, а на їх реалізацію виділено 7,5 млн грн із місцевих бюджетів.

Херсонська область, як завжди у подібних випадках не поспішає проявляти активність. Якщо подивитися на мапу, яку надала прес-служба Держенергоефективності, то в нашій області відсутні обласна та в абсолютній більшості - районні програми "теплих кредитів", які б підтримувалися із місцевого бюджету.

Депутати обласної ради ухвалили програму підтримки "теплих кредитів", але бюджет під цю програму не виділили.

(До речі, - така ж сама ситуація й в Нижньосірогозькому районі - програма є, грошей - немає).

Й таких, без грошей, усього шість областей (Луганська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Херсонська та Волинська)





Співпраця є лише на рівні Херсону, в Олешках та Генічеському району. В останньому - програма була завершена ще у 2017 році.





Кілька слів про якість підтримки по програмі "теплих кредитів" у Херсоні. У загальному рейтингу великих міст, які отримали теплі кредити, Херсон займає передостаннє місце. Позаду нас лише Полтава. Якщо порівняти суми, то міські депутати виділили на цю програму 267500 грн. Для порівняння - міста аналогічні нашому виділяють на порядок більше коштів. Так, Чернігів 2 млн грн, Чернівці 1,450 млн. грн...





Нагадаємо, що саме завдяки державній та місцевій підтримці родини мають унікальну можливість заощаджувати до 80% витрат на енергоефективні заходи.









А ми запитуємо: звідки таке негативне сталення до центральної влади й такий низький рейтинг Президента. Насправді, місцеві депутати, яких ми обрали, - нічого не знають або не проявляють своєї активності. Але все це йде у скарбничку до центральної влади