Як зробити Лепетиху чистою – думали разом влада та школяри





У Великолепетиській середній школі відбувся незвичний захід - своєрідна прес-конференція на тему «Зробимо Лепетиху чистою разом», в якій взяли дів сторони – керівництво району та районного центру з одного боку, та активні школяри з іншого. Зустріч ініціювала голова громадської ради при райдержадміністрації Галина Зінченко.

Відбувся такий собі обмін інформацією. З одного боку всі районні високопосадовці розповідали, що вони роблять для того, щоб Лепетиха була чистою. З іншого боку діти говорили про свої заходи та задавали запитання.

Як розповів офіційний сайт Великолепетиської селищної ради учні розповіли про роботу екологічної агітбригади «Карасики», про «Десять заповідей екологічно грамотного споживача», яку вони самі розробили, про свій проект «Зробимо Лепетиху чистою разом», показали фотографії про те, як школяри дбають про чистоту, екологічні листівки та мотивоційний відеоролик, які закликають мешканців селища дбати про його чистоту.

Всі разом обговорили проблему сортування сміття та долю селищних сміттєзвалищ.

Дорослі говорили багато й розумно, але іноді видавали себе явними дурницями. Наприклад, голова районної ради Тетяна Верховська висловила впевненість, що «чисто там, де не смітять». Можливо це й так, але людина це така істота, яка «виробляє» сміття. Ми щоденно продукуємо у середньому, за різними підрахунками, кілограм сміття. Можливо, у великих містах, від кожної людини залишається більше сміття, ніж у маленьких селищах, але проблема давно не у тому, щоб «не смітити», а щоб максимально розумно ставитися до власних відходів. Вміти правильно утилізувати сміття. Й, щоб влада правильно організувала місцеву система утилізації відходів та контролю за цим процесом.

Поки що, влада розповідає про невтішні результати боротьби за чистоту. Так, селищний голова Микола Сінькевич розказав про боротьбу зі стихійними сміттєзвалищами, про систематичні «суботники» із залученням працівників різних організацій та установ селища, про збільшення кількості сміттєвих баків в громадських місцях. Й покритикував людей, які засмічують селище й попросив учнів повідомляти про подібні факти поліції.

В будь-якому разі, подібні заходи за участю можновладців та школярів, - це слушна справа.

Далі можна подивитися фото з акції та відеозвіт, які були взяти з офіційного сайту селищної ради