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Еще одно здание в Херсоне разрушается...

Чайка 

В Херсоне есть множество заброшенных зданий. Некоторые уже давно сплошной ужас.
А некоторые теряют свой нормальный облик прямо здесь и сейчас.
Вот, например, бывший профилакторий ХБК "Чайка" гибнет просто на глазах...

Казалось, совсем недавно в профилактории был дивный зимний сад, работала сауна, фитнес-зал, были массажные кабинеты, врачи-реабилитологи, дешёвая гостиница. Но все заканчивается... Сначала борьба за здание. Потом все затихло. 

В ноябре 2015 года была попытка продать здание за долги. Его оценили в за сотню миллионов гривен, хотели продать за двадцать миллионов или хотя бы отдать пограничникам. Но решения так и не приняли. Или за откат не договорились. 

И сегодня его  постепенно растаскивают, окна бьют, двери вышибают.

В последнее время сюда потянулись подростки.
Опасно, что ребята и девчонки лезут на крышу. Вид там, конечно, красивый. Но и есть немалый риск свалиться.

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