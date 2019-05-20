Еще одно здание в Херсоне разрушается...

В Херсоне есть множество заброшенных зданий. Некоторые уже давно сплошной ужас.

А некоторые теряют свой нормальный облик прямо здесь и сейчас.

Вот, например, бывший профилакторий ХБК "Чайка" гибнет просто на глазах...

Казалось, совсем недавно в профилактории был дивный зимний сад, работала сауна, фитнес-зал, были массажные кабинеты, врачи-реабилитологи, дешёвая гостиница. Но все заканчивается... Сначала борьба за здание. Потом все затихло.

В ноябре 2015 года была попытка продать здание за долги. Его оценили в за сотню миллионов гривен, хотели продать за двадцать миллионов или хотя бы отдать пограничникам. Но решения так и не приняли. Или за откат не договорились.

И сегодня его постепенно растаскивают, окна бьют, двери вышибают.

В последнее время сюда потянулись подростки.

Опасно, что ребята и девчонки лезут на крышу. Вид там, конечно, красивый. Но и есть немалый риск свалиться.