Антикорупційна карта ремонтів вже й у Херсоні

Сьогодні в медіа-центрі “IPC-Херсон” експерти ГО “Антикорупційний штаб” представили інноваційний інструмент, який, на їхню думку, запобігає корупції в ремонтних роботах і зберігає гроші міського бюджету від розкрадання. Це - антикорупційна карта ремонтів. Вона є інтерактивною картою України, на якій розміщені всі ремонти міста.

Тепер кожен житель Херсону може побачити куди ідуть гроші платників податків у ремонтній сфері.

На карті розміщені ремонти у школах, будинках, лікарнях і т.і. Будь-який користувач інтернету має можливість перевірити свій будинок або школу, куди ходить дитина, залишити на сайті скаргу чи фотографії об’єкту. Юристи Антикорупційного штабу обробляють всі отримані скарги щодо не відремонтованих покрівель в будинках, не замінених вікон в школах та не прокладених тротуарних плиток в Херсоні і добиваються виправлення порушень.





Під час презентації експерти Антикорупційного штабу повідомили, що у Херсоні за останні два роки було укладено близько 1200 договорів на проведення ремонтних робіт і витрачено понад 400 млн гривень.





“Наша місія не посадити корупціонера, а стимулювати людей своїми силами контролювати корупцію, в тому числі й корупцію на ремонтах. Адже де горить світло - припиняються зловмисні дії” - заявила Юлія Гречка, голова правління ГО “Антикорупційний штаб”.





Керівник проекту Антикорупційної карти ремонтів, Сергій Миткалик повідомив : “Освітлення в медіа і звернення до правоохоронних органів є дуже важливими. Як вже показала практика - заяви в прокуратуру й розповсюдження в суспільстві змушують проводити ремонти ретельніше та якісніше”.





На презентації також була присутня Марчук Наталя Василівна, представниця відділу з питань запобігання, виявлення корупції та внутрішнього аудиту Херсонської міської ради. Наталя Василівна запевнила, що міська рада Херсону також отримує подібні звернення громадян щодо неякісних або невиконаних ремонтів : “Ми отримуємо скарги мешканців і направляємо звернення щодо відкриття кримінальних проваджень” - сказала вона.





Економічний оглядач "Політичної Херсонщини" Володимир Молчанов також прокоментував новий іноваційний інструмент: "Ідея чудова, хоча не можу утриматись від притаманного мені критиканства: мапа не заповнена, а її коректне заповнення в межах кожного міста потребуватиме неабияких зусиль (приблизно місяця напруженої праці досвіченого експерта на кожен звітний рік - приблизно тиждень без перерв у мене пішов на заповнення річної інтерактивної таблиці ремонтів лише одного херсонського розпорядника УТДІіЗ (273 договора).





Але головна проблема все таки не в тому, що ми побачимо факт наявності договору, його суму і назву. Бо як перевіряти таку фразу: "послуга з поточного ремонту, 1 шт", або "роботи з капітального ремонту, 1 шт"? Для повноцінної перевірки потрібно бачити y Prozorro дефектний акт, кошторис, договірну ціну, акти виконаних робіт і посилання на всі оплати на ресурсі e-data.





Що для цього потрібно? Дрібниця :) до абзацу 8 ч.1 ст. 10 Закону України про публічні закупівлі додати чотири абзаца.

Й буде виглядати ця стаття ось так:

Стаття 10. Оприлюднення інформації про закупівлю

1. Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме:

...

-договір про закупівлю - протягом двох днів з дня його укладення;)





ось вони:





-договір про закупівлю ВКЛЮЧНО З УСІМА ДОДАТКАМИ, у т.ч:

- (для всіх договорів) календарним планом виконання договору;

- (для закупівель будівництва, реконструкції, реставрації, капітальних і поточних ремонтів) дефектними актами, зведеним і локальними кошторисами, розрахунком договірної ціни, розрахунком 1-1, відомостями ресурсів до локальних кошторисів та до договірної ціни, а також протягом виконання договору - акти виконаних робіт за формами КБ-2в та КБ-3, всі зазначені документи в форматах word або excel - протягом двох днів з дня укладання відповідних документів;





- (для закупівель товарів) специфікацією, яка повинна містити код за укт зед, найменування, кількість, одиницю виміру, ціну одиниці, інформацію про ПДВ за наявності статусу платника ПДВ у постачальника, загальну суму; товарною накладною з дотриманням усіх вимог до зазначеної у цьому абзаці специфікацією, всі зазначені документи в форматах word або excel - протягом двох днів з дня укладання відповідних документів;;





- (для закупівлі послуг, відмінних від будівництва) протоколом узгодження договірної ціни, актом виконаних робіт (наданих послуг), всі зазначені документи в форматах word або excel - протягом двох днів з дня укладання відповідних документів;





- (для всіх договорів) посиланням на кабінет замовника на ресурсі e-data з розміщеною інформацією про переказ коштів в оплату предмета закупівлі - протягом пяти днів з дня проведення оплати;





Якщо хтось із депутатів зможе під шум про негайну необхідність змінити закон про публічні закупівлі під проведення позачергових виборів втиснути туди цю дрібничку - ціни такому депутату не буде в очах громадянського суспільства хоч на мажоритарному окрузі, хоч у партійному списку".