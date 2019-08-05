Городской голова сегодня закрыл историю попытки реформировать работу пассажирского транспорта

Херсонский градоначальник распустил рабочую группу по вопросам пассажирских перевозок Соответствующее распоряжение подписал городской голова Владимир Миколаенко. Как указано в документе, связан роспуск группы с нецелесообразностью ее существования - пишет сайт "Гривна"





Напомним, что рабочая группа по вопросам пассажирских перевозок была создана в конце августа 2017 года с целью обеспечения надлежащего уровня обслуживания пассажиров. Однако, кроме повышения тарифов на проезд, других результатов работы заметно не было - пишет издание и делает вывод: Наверное, ситуация с общественных транспортом в Херсоне наладилась и проблем в этой сфере не осталось вообще. Или руководство города наконец-то поняло, что, создавая рабочие группы, маршрутчиков нормально работать не заставишь...

Как ни странно, но выход данного распоряжения именно сегодня носит символический характер. Сегодня исполнилось пять лет, как Владимир Миколаенко отказался подписывать распоряжение исполкома городского совета про повышение тарифа на проезд в маршрутках до трех гривен. Это было время, когда еще активный и полный надежд на перемены руководитель Майдана возглавил город и пытался наладить жизнь горожан.

И именно борьба за снижение тарифов на проезд и повышение качества проезда в маршрутках стало тем камнем преткновения, который и сломал городского голову. И существование этой самой рабочей группы по вопросам пассажирских перевозок была одной из многочисленных попыток активных горожан изменить ситуацию. Неудачной попыткой.





Оставим здесь пост в Фейсбуке, который пять лет назад, 29 июля 2014 года написал тогдашний глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Одарченко: "Я щиро вітаю позицію Володимира Миколаєнка щодо непідписання рішення виконавчого комітету з приводу підвищення тарифів. Незважаючи на шалений тиск і шантаж з боку деяких перевізників він взяв на себе сміливість и вчинив так, як має вчинити справжній Міський Голова.

Тариф 3 гривні на міські маршрутки - це неприпустиме явище. Такі цифри нічим не обгрунтовані і не підтверджені. В країні зараз війна і важко всім. Тож ми не маємо права ще більше погіршити життя мешканців Херсонщини.

Дякую, Владимир Миколаенко!"

Вот как прокомментировал эту дату Дементий Белый:

"Сегодня юбилей. Пять лет стояния.

Сейчас мы можем увидеть как оно бывает, когда ничего не бывает.

За это время, младенцы уже подросли и готовятся в школу.

В Херсоне уже выросло целое поколение горожан, которые привыкли по вечерам сидеть дома.

Среди неравнодушных херсонцев появилась целая плеяда тех, кто досконально разбирается в особенностях работы пассажирского транспорта, но...

Все так же отвратительно плохо с нашими маршрутками и на носу очередное повышение оплаты за проезд. Ибо этого зверя, выросшего при "самом лучшем в Херсоне мэре Сальдо", надо все время кормить нашими гривнами. И гривен каждый раз нужно все больше и больше.

Чтобы этот транспортный зверь хотя бы дышал..."





Я щиро вітаю позицію Володимира Миколаєнка щодо непідписання рішення виконавчого комітету з приводу підвищення тарифів. Незважаючи на шалений тиск і шантаж з боку деяких перевізників він взяв на себе сміливість и вчинив так, як має вчинити справжній Міський Голова.Тариф 3 гривні на міські маршрутки - це неприпустиме явище. Такі цифри нічим не обгрунтовані і не підтверджені. В країні зараз війна і важко всім. Тож ми не маємо права ще більше погіршити життя мешканців Херсонщини.Дякую, Владимир Миколаенко!