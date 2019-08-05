Сонячні діти разом із батьками змагалися на квест-фестивалі
В Херсоні з 2 по 4 серпня відбувся другий Всеукраїнський сімейний квест-фестиваль «Щасливі разом!» для сімей, які виховують сонянчих дітей, тобто дітей з синдромом Дауна.
У заході взяли участь 20 сімей з Херсона, Харкова, Києва, Броварів, Одеси, Миколаєва. Переможцями спортивного конкурсу стала родина Міщанінцевих з с.Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, кулінарного конкурсу – родина Лещенко з м.Київ, творчого конкурсу – родина Маракуліних – Саханевич з м.Скадовськ Херсонської області. Гран прі отримала сім’я Гандрабург з с. Дар’ївка Білозерського району Херсонської області.
Мета фестивалю досягнута. Сім’ї показали, що вони щасливі, успішні та ведуть активний образ життя. Організатори фестивалю залучили понад 50 партнерів , цим самим привернули увагу суспільства до проблем людей з інвалідністю та увагу влади й приватних підприємців до створення умов для їх повноцінного життя.
Організатором фестивалю виступила Херсонська обласна організація підтримки дітей з синдромом Дауна та їх сімей «Сонячні діти Херсонщини» - це громадська організація, що створена за ініціативою батьків, які виховують дітей з синдромом Дауна та зареєстрована 21 березня 2014 року.