Цифрові загрози чесним виборам: ЄС допомагає Україні захиститися

21 травня 2014 року, за три дні до голосування на позачергових виборах Президента України, о третій годині ранку хакерська група «КіберБеркут» активувала попередньо встановлене вірусне програмне забезпечення та знищила основні вузли мережі ЦВК та численні компоненти виборчої системи.





Протягом майже 20 годин система «Вибори», яка є однією з двох центральних ІТ-систем для виборів і яка відображає в режимі реального часу оновлення підрахунку голосів, не працювала. На повне відновлення системи ЦВК знадобилося майже три дні. Система була повністю готова до роботи лише за годину до початку голосування. Одразу після цього сталася ddos-атака та невдала спроба розміщення сфальсифікованих результатів голосування на веб-сайті ЦВК. Все це робилося з однією метою – підірвати довіру до позачергових виборів та остаточно дестабілізувати ситуацію в країні.





Це – справжня війна, яка відбувається у цифровому просторі нашої країни. Вона є невидимою, але її наслідки не менш катастрофічні, ніж справжні бойові дії. Ось лише кілька епізодів цієї війни:





У жовтні 2015 року відбулася масована атака на загальнонаціональні ЗМІ. Був використаний троянський вірус «БлекЕнерджі» для здійснення атак на деякі українські ЗМІ підчас проведення місцевих виборів у жовтні 2015 року. Метою атаки було знищити аудіовізуальні типи файлів та завдати відчутної шкоди засобам масової інформації.





У грудні того ж року центром успішних кібератак став український енергетичний сектор. Наслідком нападу стало відключення на декілька годин електроенергії у трьох різних областях України, що завдало шкоди майже 300 000 українських громадян. У січні 2016 року був атакований міжнародний аеропорт «Бориспіль». У тому ж році була здійснена успішна атака на Міністерство фінансів України та Державну казначейську службу. Хакери проникнули в автоматизовані системи Міністерства фінансів та Державної казначейської служби й знищити головні бази даних. Хакери зірвали велику кількість платіжних операцій на сотні мільйонів гривень. Хакери також вивели з ладу вебсайт «Укрзалізниці» та окремих транспортних систем, що призвело до серйозних затримок у розкладі руху потягів.





У 2019 році було здійснено близько 300 серйозних кібератак на галузі енергетики і транспорту, ВПК, органи влади. А в день голосування на інших президентських виборів у 2019 році відбулося вже дев′ять тисяч кіберінцидентів.





Як бачимо, кількість атак не зменшується. Й нам критично важливим є вистояти у цій війні. А вистояти нам в допомагають у тому числі кібер-фахівці з Європейського Союзу.





Про їхню допомогу йшлося на конференції «Дезінформація та кібербезпека під час виборів в Україні: засвоєні уроки та майбутні кроки». Організаторами конференції стали Естонський центр Східного партнерства (ECEAP), CybExer Technologies (Естонія) та Український кризовий медіа-центр.





Конференція відбулася на самому високому рівні. Більше половини її учасників були дипломати, представники міжнародних місій, працівники Служби безпеки України, урядові та неурядові борці із кіберзагрозами.





«Україна перетворилася на тренувальний майданчиком для кібератак – із сумом констатував віце-президент естонської цифрової компанії «CybExer Technologies» Мерле Мегре, - всі ті напрацювання будуть застосовуватися і на Європі».





Саме «CybExer Technologies» разом із Естонським центром Східного партнерства реалізувала в Україні проект «Протидія виборчим кампаніям, пов’язаним з виборами та дезінформаційними кампаніями в Україні». Він був направлений на підтримку стійкості України до кіберзагроз та дезінформації шляхом розбудови потенціалу структур безпеки України, відповідальних за запобігання та управління кіберзагрозами та зміцнення навичок представників місцевих ЗМІ у південних та східних регіонах України для виявлення та інформування громадськості про дезінформацію в кіберпросторі.





Естонські партнери розповіли про те, що було зроблено: CybExer підготувала провела своєрідний аудит інфраструктури кібербезпеки виборчих систем та підготувала рекомендації.





Проведені навчання для кіберспеціалістів Служби безпеки України (СБУ), Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації (ДССЗЗІ), Центральної виборчої комісії (ЦВК), кіберполіції, Державного центру кіберзахисту, Міністерства Міністерства оборони та Міністерства цифрової трансформації. Наші спеціалісти відвідали установи Естонії під час парламентських виборів у Естонії, а також Швеції та Німеччини для ознайомлення з їх найкращими практиками в галузі кібербезпеки.





Естонський центр Східного партнерства провів навчання для понад 100 місцевих та регіональних журналістів у Херсоні, Одесі, Миколаєві, Маріуполі та Сєвєродонецьку з питань протидії кібератакам, розпізнавання фейків та підвищення медіаграмотності.





Під час свого виступу на конференції Посол Матті Маасікас, голова Представництва Європейського Союзу в Україні, сказав: «Реалізуючи цей проект, Європейський Союз дав дуже чіткий сигнал про свою підтримку Україні у протидії гібридним загрозам. Зміцнення впевненості та підвищення обізнаності були важливими для підвищення стійкості України до виборів». Він додав: «На позитивному досвіді цієї співпраці ЄС буде розвивати, розширювати та поглиблювати наші спільні дії у майбутньому».





Довідкова інформація: Естонський центр Східного партнерства (ECEAP), заснований у 2011 році, є некомерційним фондом, повністю присвяченим реалізації ініціативи Східного партнерства ЄС (Східного партнерства) для зміцнення відносин та співпраці з ЄС, його державами-членами та його Східні сусіди: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна. ECEAP розробляє та впроваджує програми навчання та консультування в країнах Східного партнера на основі найкращих практик із власного досвіду Естонії щодо проведення реформ.



