У Херсоні оголосили конкурс "Кращі інклюзивні практики"
Херсонська обласна організація підтримки дітей з синдромом Дауна та їх сімей «Сонячні діти Херсонщини» оголосила конкурс «Кращі інклюзивні практики України – 2020», взяти участь в якому запрошує організаторів інклюзивних проектів, акцій, продуктів, зокрема у сфері освіти, культури, спорту, мистецтва, фотографії тощо.
Конкурс проводиться в рамках проекту «Україна без кордонів» за фінансової підтримки Всеукраїнської благодійної організації «Даун Синдром» та АТ «Укрсиббанк» в рамках проекту «Срібна монетка».
Реєстрація заявок учасників конкурсу розпочата та продовжиться до 30 квітня 2020 року.
Положення про конкурс, заявка та інформація про учасників публікується на сторінці «Кращі інклюзивні практики України» у соціальній мережі Фейсбук.
Оцінювати практики будуть компетентні фахівці, які мають відношення до сфери освіти, культури, спорту, мистецтва, фотографії тощо. Результати Конкурсу будуть оголошені під час фестивалю кращих інклюзивних практик «Україна без кордонів», на який у серпні поточного року будуть запрошені переможці та найяскравіші учасники Конкурсу для презентації свої практик і вручення нагород.
Мета проекту - популяризація досягнень у сфері соціальної інклюзії, досвіду подолання соціального відчуження, а також ініціацію соціальних майданчиків для обміну досвідом, можливостей для просування нових ідей, сучасних тенденцій в області розвитку інклюзивних практик України.
Організатор: Херсонська обласна організація підтримки дітей з синдромом Дауна та їх сімей «Сонячні діти Херсонщини» - це громадська організація, що створена за ініціативою батьків, які виховують дітей з синдромом Дауна та зареєстрована 21 березня 2014 року.