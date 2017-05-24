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Дементій Бєлий,
редактор "Політичної Херсонщини",
політолог

Херсонщина. Удивительное - рядом.

Йодистое озеро под Олешками 

Вот такая красота есть между Олешками и Раденском: йодистое озеро.
В эту пору года при такой погоде берега озера и сосновый лес вокруг него еще пустынны.
Но скоро отдыхающие заполнят все вокруг и наступит настоящее лето.

Йодистое озеро под Олешками 


Это, если что Херсонская область. Сосновый лес, что у озера - рукотворный. А вообще-то это почти начало Олешковской пустыни. И там не одно это озеро. Некоторые зовут этот район семиозерье. Спасибо друзьям, которые предложили на несколько минут свернут с оживленной трассы в лес и послушать тишину.

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