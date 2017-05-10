14 мая 2017 года в 12.00 в Херсонской областной библиотеке состоится открытие уникальной фотовыставки Александра Андрющенко «46+». У обычных людей есть 46 хромосом, у необычных - на одну хромосому больше. И эта выставка - не просто обычные фото, а намного больше. Она стучит в наши сердца, как пепел Клааса, и звонит в наши души, как колокол - но не спрашивай, по ком он звонит с этих фото…





Саша создал целый социальный фотопроект на тему: «Я – человек! Я – не синдром Дауна!» Когда он рассказывал, почему он согласился на предложение о благотворительной фотосессии с такими детьми, он не смог удержаться от слез, и все слушатели тоже, и мое сердце дрогнуло… Общественная организация «Солнечные дети Херсонщины» делает все, что в ее силах, чтобы разрушить стереотипы общества в отношении к таким людям. И фотовыставка талантливого фотохудожника «46+» - важнейший художественный вклад в решение этой социальной проблемы, в воспитание наших чувств, наших душ - взрослых «обычных» людей…





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