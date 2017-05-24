Блеск и нищета «Оперы бедняков»

Спектакль "Опера жебраків" сделан в Полтавском театре по пьесе Джона Гея, которая была написана в начале ХVIII века на основе реальных приключений лондонских знаменитых мошенников того времени. Пьеса сразу стала классическим образцом жанра «балладной оперы» - то есть английской разновидностью «комической оперы», где основными ариями были народные баллады Туманного Альбиона и пародии на некоторые штампы итальянских опер. Бертольд Брехт модернизировал эту пьесу в остросатирическом ключе и поставил ее на сцене в 1928 году под известным названием «Трехгрошовая опера».

Режиссер-постановщик Сергей Павлюк поставил эту пьесу в своей сценической редакции, он во многом изменил первоисточник, став по сути соавтором драматурга эпохи Просвещения, обозначив жанр спектакля как «трагифарс».





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