Юбилейную «Мельпомену Таврии» открыл спектакль о Херсоне

Сегодня в Херсоне состоялось открытие двадцатого Международного театрального фестиваля «Мельпомена Таврии». В этом году фестиваль открыл премьерный показ современного и неоднозначного спектакля «Херсон 1918-2018» – общий проект нашего драматического театра им.Н.Кулиша и Государственного театра немецкого города Штургарта.

Перед началом спектакля президент «Мельпомены Таврии», директор театра Александр Книга предупредил зрителей, что спектакль экспериментальный, где-то будет жестко, где-то будет ненормативная лексика. «Це вам не «За двома зайцями», - отметил Книга. К тому же, действо проходило в новой и необычной локации – «сцена на сцене».

Над спектаклем работал украинский драматург Максим Курочкин и режиссер родом из Херсона Андрей Май, чья история и стала основой пьесы. Роли сыграли херсонские и штутгартские актеры, поэтому со сцены звучала немецкая речь, сопровождаемая украинскими субтитрами. Для меня этот спектакль был историей. В первую очередь историей конкретных людей, конкретного мальчика, отличающегося от других, историей творческого человека, ищущего себя в этом мире. Историей нашего города, нашей нации. Спектакль поднимает целый культурно-исторический пласт и заставляет подумать над вопросами «Кто такие немцы?», «Кто такие украинцы?», побуждает вспомнить историю своей семьи о подумать над главным – «А кто я?».

Ниже комментарий Леси Самойленко, редактора газеты «Культура и жизнь».