Днепровский театр показал спектакль о холокосте в Польше

Театральный фестиваль "Мельпомена Таврии" продолжается. Незатейливое название спектакля «Одноклассники» настроило меня на игривый лад. «Наверное, какая-то комедия», - подумала я и отправилась на сцену под крышей. Нам объявили, что спектакль будет длиться почти два часа без антракта. Через 10 минут я поняла, что ошиблась на счет жанра.

В основу спектакля легла пьеса польского театрального критика, драматурга, режиссера, продюсера Тадеуша Слободзянека. Зрителям рассказали историю одноклассников из одной польской деревни на протяжении 1927-2000 годов, и история совсем не веселая.

В одном классе учились, дружили, влюблялись поляки и евреи. Но все изменилось в 1939 году, когда началась Вторая мировая война. На оккупированной территории Польши начали преследовать и истреблять польских евреев. Причем делали это не только немцы, но и сами поляки. Вот так получилось, еще недавно сидели вместе за партой, а теперь – заклятые враги, ведь часть политики страны-оккупанта - «окончательное решение еврейского вопроса», то есть массовое уничтожение евреев.

В спектакле без купюр была показана вся подноготная холокоста в Польше – предательство, насилие, убийства, погромы, массовые сожжения еврейских женщин и детей в овинах. Поразила своим ужасам жестокость, с которой недавние друзья и соседи издевались над своими односельчанами. Показали также истории тех евреев, которым удалось спрятаться, а потом креститься и выйти замуж с новым именем и новой верой, или выехать в другую страну.

Война прошла, жизнь переживших ее поляков и евреев продолжилась. Кто-то женился, родил детей, кто-то получил хорошую профессию. Все пытались забыть весь тот ужас, который происходил во время войны, но судьбы были уже искалечены, призраки прошлого то и дело напоминали о себе, и никто из одноклассников так и не стал счастливым…

Я выходила из театра со слезами на глазах. Одно дело – читать о подобных вещах в учебниках и совсем другое – видеть такую историю на сцене, когда ты как будто сам все это пережил…