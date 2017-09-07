Як врятувати херсонське ЖКГ? Планування, контроль, залучення громадськості

Нещодавно на херсонському телеканалі ЯТБ вийшло ток-шоу проекту "Україна+" "Люди кажуть", присвячене темі ЖКГ. Як зміниться житлово-комунальне господарство найближчим часом? Що заважає реальним реформам у сфері ЖКГ? На ці питання в студії ТРК ЯТБ шукали відповіді експерти, активісти та чиновники, серед яких й експерт ХОО КВУ, керівник Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень, голова Громадської ради при Херсонському міському голові Олександр Мошнягул, який має свій погляд на проблеми в сфері ЖКГ.

Гості студії не могли не зупинитися на таких проблемах сфери ЖКХ як корупція, яка в тому числі впливає на формування титульних списків на капітальний ремонт житлових будинків.

«Корупцію треба розуміти ширше. Закритість влади, непрозорість в цій сфері – це теж ознака потенційно корупційних дій, - вважає Олександр Мошнягул, - Начебто влада сприяє створенню ОСББ. 7 червня як раз представники цих ОСББ ініціювали проведення громадських слухань щодо капітальних ремонтів багатоповерхових будинків. Вони вважають процедуру формування титульних списків непрозорою, у місті відсутні конкретні правила відбору будинків, відсутній чіткий план потрапляння до титульного списку. Після громадських слухань пройшло декілька засідань сесії міської ради. Згідно Статуту міста Резолюція, прийнята на громадських слуханнях, повинна бути обов’язково розглянута на наступній сесії. На сьогоднішній день не тільки не розглянута Резолюція, а організатори цих слухань ще взагалі не отримали жодної реакції. Як можна назвати такі відносини між владою та мешканцями будинків? Представники ОСББ намагаються співпрацювати з владою, але не відчувають підтримки, тому змушені навіть йти на інші заходи. Наприклад, вчора приходили на виконком. Люди вже кричать з цього приводу. І ще одна проблема. У нас сьогодні важні часи в сфері ЖКГ але ми принаймні на рівні міста не маємо жодних стратегічних орієнтирів розвитку ЖКГ. У такій скрутній ситуації єдиний ефективний ресурс подолання проблем – це чітке планування, контроль за виконанням та залучення громадськості».

Також Олександр Мошнягул нагадав, що ще в 2013 році було прийнято «Положення про здійснення членами територіальної громади міста Херсона контролю над проведенням капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків за рахунок коштів міського бюджету», згідно якого міський по кожному будинку, який планується включити в титульний список, Департамент ЖКГ повинен створювати комісію за участю безпосередньо представників ОСББ. І ця комісія веде повну процедуру контролю за проведенням капітального ремонту.

Але в реальності такі комісії не створюються, що підтвердив присутній в студії в.о. директора Департаменту ЖКГ Херсонської міської ради Олексій Войтенко, який пояснив це тим, що «жодна людина до нього не звернулася щодо непорозумінь з підрядником».

Повний випуск передачі розміщуємо нижче: