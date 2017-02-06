Хроника окопного этапа Первой Тушечной Войны.

Пока политически активные граждане отвлеклись на до неприличия настойчивые попытки городской власти повысить стоимость проезда в маршрутках, процесс отзыва девяти депутатов городского совета по народной инициативе плавно и без эксцессов подошел к своей кульминационной четвертьфинальной стадии (Всего стадий 5 - инициатива, сбор подписей, проверка комиссией, решение руководящего органа партии, информация комиссии на сессии рады о замене депутата, две из них уже пройдены)

Напомним читателям, что в течении прошлого года часть избранных от «демократических» партий депутатов числом 16 человек, постепенно учинила дрейф в сторону неофициальной широкой коалиции с партиями «Оппозиционный блок» и «Наш край». Поскольку же идеологически у например, «Свободы» с регионалами нет ничего общего, злые общественники усмотрели в данной коалиции исключительно коррупционное начало. Тому способствовали и раздача городским головой коалициантам должностей в коммунальных предприятиях, и их совместное успешное голосование за различные проекты, несущие заведомый коррупционный риск.

И если депутатам, ушедшим в «бело-голубой уклон» целыми фракциями (а это «Свобода» и Радикальная партия, всего семь человек), пока опасаться нечего, то в еще четырех партиях произошли расколы, вызвавшие раздражение не только у общественности, но и у партийного руководства. Всплыл забытый с домайданных времен термин «тушки».

Нужно уточнить: создание широкой коалиции произошло не спонтанно. Она была задумана мизантропическим талантом непрошедшей в раду кандидатки от «Укропа» Екатерины Гандзюк примерно в конце 2015 года, тогда же от городского головы Владимира Миколаенка получен ею карт-бланш на эксперимент. Причины рискованного подрыва своего демократического имиджа мэром лежат в амбициях остальных демократов, чьи лидеры были его конкурентами на выборах. Лидеры демократических фракций Елена Урсуленко (БПП), Дмитрий Ильченко («Батькивщина»), Андрей Дмитриев («Самопомич») и Виталий Богданов (Укроп) никак не желали быть бесплатным приложением к мэру. А сам мэр, в силу психологических особенностей, предпочитал видеть послушное большинство, не создающее ему проблем. Что ему Гандзюк и предложила, и преподнесла через время на блюдечке. Забыв, однако, предупредить о побочных эффектах - возрастающих аппетитах прирученных и постепенном осознании избирателями персональной ответственности мэра за пригретых им воровских бездельников.

Полгода понадобилось ей на, казалось бы, невозможное. Особенно учитывая то, что манипулировала она людьми всего лишь в статусе советника мэра. Цементирующим клеем новой коалиции стали должности и.о. заместителя городского головы, доставшаяся депутату от Самопомочи Аркадию Подлесному, и руководство «вкусными» предприятиями: прямо кормящимся из бюджета под видом компенсации за перевозку льготников «Херсонэлектротранс» (возглавил депутат Егор Устинов, Оппоблок), крупнейший городской маршрутный перевозчик «Херсонкоммунтранссервис» (12 из 31 городского автобусного маршрута, возглавил депутат Александр Васильев, Радикальная партия), Горводоканал (Михаил Чемерис, Самопомич), Херсонэнергосервис (Лариса Леонова, «Батькивщина»). Кроме того, двум свободовцам достались должности заместителей директоров коммунальных предприятий, а еще ряд влиятельных избранников присоединились к коалиции ради сохранения уже имевшихся статусов – это Роман Пидперигора (Наш край, директор городского департамента финансов), Юрий Климентенко (Наш край, начальник управления молодежи и спорта), Галина Луговая (директор школы № 21), Ирина Ценкер (крупнейший поставщик продуктов питания для Управления образования). О мотивах прочих избранников, которые прямой и видимой оплаты за участие в сколоченном Гандзюк большинстве не получили, остается лишь догадываться.

Как бы там ни было, образовавшееся большинство из 33 депутатов (а с голосом мэра 34), начиная с июня вошло во вкус: были приняты решения об изменениях к бюджету на 2016 год, распределивших 132 миллиона гривен таким образом, что 34 из них иначе, чем приглашением украсть, не назовешь. Была отменена просуществовавшая 9 месяцев система «Прозорро» для закупок стоимостью меньше 200 тысяч гривен, что дало возможность недобросовестным бюджетным начальникам вернуться к прежней практике дробления договоров по 199 тысяч. Наконец, был принят бюджет на 2017 год, в котором помимо риска краж сотни миллионов гривен, наблюдается снижение голосовавшими за него депутатами своей социальной ответственности: ради удовлетворения своих сомнительных «хотелок» они не придумали ничего лучше, чем урезать финансирование медицинской отрасли, сведя ее к сумме, передаваемой городу государством (медицинской субвенции).

Стоит ли уточнять, что депутаты из большинства напрочь забыли собственные реформаторские предвыборные обещания? Не до них, вся активность уходит на бюджетные прикормки.

Еще с июля 2016 года сначала общественники, а потом и руководители фракций, настойчиво предупреждали отщепенцев о вероятности отзыва. Указывали на конкретные нарушения теми своих предвыборных программ, собственноручных (у кого были) и общепартийных. Но те лишь презрительно кривились. Оказывается, они в своей гордыне просто не удосужились прочитать закон о собственном (депутатов местных советов) статусе! Из за чего думали, что необходимое для начала процедуры отзыва число подписей (в Херсоне это 1286) нужно собирать только в территориальных округах, за которыми они были закреплены во время выборов, а не во всем городе. А это технически невозможно – в среднем в таком округе (это несколько кварталов малоэтажной или несколько домов многоэтажной застройки), число избирателей от 4 до 5 тысяч, значительная часть из которых либо вовсе отсутствует в городе, либо агрессивно не желает ничего подписывать. Для сравнения, во время выборов на этих своих «округах» никто из кандидатов на отзыв не набрал не то что «избирательной квоты» (тех самых 1286 голосов, цены одного мандата в голосах), но даже ее половины! А очень многие не взяли и десяти процентов.

Как бы там ни было, начало процедуры отзыва шокировало кандидатов на вылет. Диапазон реакций был от «за что нас, что мы нарушили?» до настойчивых попыток разузнать фамилии инициаторов отзыва из числа народа, вероятно, чтобы «переубедить» зарвавшихся простолюдинов.

Хотя нельзя не признать, что фактически имеет место быть никакая не народная, а партийная инициатива. Партии расправляются с предателями в своих рядах, именно партии сумели организовать запустившие процедуры собрания трехсот избирателей так, чтобы соблюдя закон по букве, максимально, до фарса, скрыть процесс от посторонних глаз. Крепко еще в подсознании гнездится советский лозунг «народ и партиЯ партии – едины!»

Как бы там ни было, в субботу, 4 февраля, необходимое с большим запасом число подписей граждан за отзыв по всем девяти претендентам на лишение мандата, было собрано и доставлено в Территориальную избирательную комиссию. Которой в следующие 20 дней предстоит проверить как процедуры инициирования и проведения сбора, так и сами подписи. На предмет присутствия их дважды, или затесавшихся туда нехерсонцев, или несовершеннолетних, или наконец, подписавших несобственноручно. Именно на этом этапе отзываемые, по совету нанятого ими юридического бюро «Канон», и задумали дать генеральное сражение. Причем, в силу вероятно деморализованности в собственных рядах, вынуждены были свои планы публично анонсировать.

Оптимизма противникам отзыва придал пример соседнего Днепра, где своих «тушек» пытаются отозвать сторонники Оппоблока – за сотрудничество с «демократическим» мэром Борисом Филатовым. Городская комиссия Днепра, демонстрируя явное нежелание отзывать депутатов, попросту прекратила процедуры отзыва, по причине того, что буквальное исполнение закона в части проверки подписей должно привести к нарушению двух других законов, о защите персональных данных и о реестре избирателей. Ведь вне избирательного процесса (т.е. когда не происходят выборы) никто, даже члены избирательных комиссий, не должны копаться в реестре избирателей, где хранятся фамилии с адресами. Решение днепрян, мягко говоря, дискуссионное (оно ведь нарушило право граждан на отзыв депутата по народной инициативе), тем не менее, не нашло возражений у ЦВК. Точнее, ЦВК самоустранилась на вполне законных основаниях, указав в ответе на жалобу днепровским оппоблоковцам, что в их законную компетенцию вмешательство в процесс отзыва не входит.

Однако же, между Днепром и Херсоном есть одна огромная разница: большинство состава комиссий и тут и там представляют «демократические» партии. Здесь горящие желанием изгнать отбившихся тушек, а там наоборот, не желающие терять союзников. Поэтому рассчитывать на принятие нашей комиссией подобного днепровскому решения просто наивно. Другое дело, что весь энтузиазм ее пропадает, когда дело доходит до самой проверки. Как ее делать, не имея доступа к реестру избирателей? Когда отзываемые депутаты только и ждут хоть намека на нарушение, чтобы бежать в суд?

Задавшись этим вопросом еще в субботу, наша ТВК приняла странное решение: запросить консультацию у областного управления юстиции. На что в понедельник пришел вполне ожидаемый ответ «контора консультаций не дает». Процедуру проверки комиссии придется сочинять самостоятельно. Причем сочинять так, чтобы пройти по лезвию: и право граждан соблюсти, и проверку осуществить, и законы не нарушить. Разумеется, где-то в этом лабиринте, соблюдение будет всего лишь формальным, но деваться некуда, нужно чем-то жертвовать. В данном случае – жертвовать духом закона при соблюдении буквы и ради торжества права.

При этом, помимо внутренних законодательных коллизий, комиссию ожидают разумеется, препятствия со стороны депутатов и их кураторки Гандзюк. Минимум – многочасовые эстафетные плачи отзываемых ярославн на заседаниях комиссии, на тему «мы не нарушали», «нас избиратели поддерживают», «мы хотим видеть фамилии тех, кто нас отзывает». Едва ли обойдется и без судебных исков , причем будут они очевидно, на тему неполноценной проверки (не вскрыв реестр избирателей, невозможно увидеть, действительно ли подписавшийся гражданин зарегистрирован по указанному им адресу), хотя что именно считать критерием полноценности проверки, закон не определяет, например, можно проверять граждан без реестра выборочно (по телефонному справочнику, скажем), а сплошным порядком – только принадлежность указанных адресов к многомандатному херсонскому избирательному округу.

Ввиду острой политической необходимости не только для Херсона, но для всей страны (впервые «тушки» могут быть наказаны, что станет уроком для будущих потенциальных предателей и коррупционеров), хочу пожелать нашей городской избирательной комиссии: ни молотка, ни мантии, оставить голодными Сциллу с Харибдой и вернуть херсонский городской совет в то политическое состояние, которое ему задали избиратели год назад на выборах.