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Володимир Молчанов,
эксперт з політичних питань

Бюджет без зайвої ейфорії

Кулуари бюджетної сесії 
Для уникнення зайвої ейфорії в Херсоні з приводу "прийняття вперше некорупційного бюджету" або навпаки, паніки про те, що новий бюджет супердерибанний, недарма не було громадських слухань.

Чи були рекомендації громадянського суспільства, і яка їх доля?

Злободенні, ті, що змінюються нескладними маніпуляціями з цифрами - більше враховані, ніж не враховані. Враховані на стадії остаточної підготовки документу. Жахливі і аморальні заявки чотирьох навколодепутатських КП анульовані, двох - зменшені, ще двох переоформлені на зворотню фінансову допомогу, тобто на короткостроковий безвідсотковий кредит.

Довгострокові рекомендації, які ми вперто повторюємо з року в рік - на 100% проігноровані як завжди повністю. Спортивні і ветеранські організації одержують бюджетне фінансування без конкурсів, в частині спорту це все більше перетворює херсон на місто опікуваних депутатами федерацій карате.

Капітальні видатки (автобуси, тролейбуси, будівництво систем очищення води) відбуваються не через профільні управління, а через КП, що збільшує корупційний ризик, а часто є ознакою неефективності управлінської схеми міста. Приклад Водоканалу, який хвацько взявся побудувати фільтрувальні станції на Шуменському, замість УКБ: "у нас є власні спеціалісти і з кошторисів, і з технаглядів, і з оформлення виконавчої документації, і з проектування". Стоп, шановні, якщо вони Є, то ви їх утримуєте незважаючи на відсутність у них наприклад цьогоріч, роботи. За рахунок тарифу на воду. І саме через такі утримання сторонніх до процесу водопостачання працівників, у вас не вистачає обігових коштів передплатити за електроенергію, і ви заразом просите грошей на допомогу.

Ще частину зауважень відкладено до процесу оформлення паспортів бюджетних програм. Наприклад, повалення дерев може оплачуватись через спецфонд, тобто вважатися капітальним ремонтом, лише в разі одночасної висадки там нових дерев, інакше це послуга. Але сума 1,5 мільйони оформлюється без тендеру на відомо якого псевдоактивіста
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