Внеочередная сессия горсовета не состоялась

На сегодня была запланирована внеочередная сессия горсовета, проведение которой инициировали депутаты, выступающие против повышения тарифов на проезд в маршрутке. Однако необходимое для кворума количество депутатов не набралось. Сессия не состоялась.

Перед сессией возле здания горисполкома прошел митинг против повышения тарифов, на который приглашали херсонцев лидеры "Оппозиционного блока".

В сессионном зале собралось очень много людей, среди которых и перевозчики с родственниками, и общественные активисты, и простые херсонцы. Были провокации, эмоциональные высказывания, потасовки.

Тем не менее, после нескольких регистраций, которые показали, что кворума нет, городской голова Владимир Миколаенко объявил сессию неправомочной и вопреки всем усилиям депутатов, которые не хотели его выпускать, удалился из зала.

По словам депутата горсовета от "Батькивщины" Дмитрия Ильченко, на сессию не пришли депутаты, котоыре работают в коммунальных предприятиях и находятся в здании горисполкома. "Они не пришли, потому что мэр пригрозил им увольнением", - заявил Ильченко.

Отметим, что всего в Херсонском горсовете 54 депутата, для кворума, чтоб сессия состоялась, необходимо было присутствие 28-ми (50%+1). Максимум сегодня в зале было зарегистрировано 23 депутата. Ниже список тех, кто сегодня пришел на сессию, а значит - был готов проголосовать против повышения тарифа на маршрутку.

Секретарь горсовета Елена Урсуленко и собравшиеся депутаты остались в зале некоторые выступили. Трибуна работала в режиме свободного микрофона, чем и воспользовались многие херсонцы.

Напомним, что девятнадцать депутатов Херсонского горсовета написали городскому голове депутатское обращение с требованием провести внеочередную сессию по поводу повышения тарифов на проезд в херсонским маршрутках. на рассмотрение сегодняшней сессии были вынесены следующие вопросы:«Об отмене решения исполнительного комитета Херсонского городского совета от 10.02.2017 № 42»; «Об установлении временного запрета на принятие исполнительным комитетом Херсонского городского совета решение о повышении тарифа на услуги по перевозке пассажирским автомобильным транспортом на городских автобусных маршрутах общего пользования в г.. Херсоне».

Подробности позже.

Отметим, что на сегодняшний день проезд в маршрутке стоит все еще 3 гривны на основании решения городского суда, в котором он отменил действие решения исполкома № 42 про повышение тарифа.





