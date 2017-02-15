Суд остановил действие решения исполкома о повышении цены на проезд - Д.Ильченко
Депутат городского совета Дмитрий Ильченко сообщил, что Херсонский городской суд вынес решение про «зупинення дії рішення виконавчого комітету № 42 про підвищення тарифу».
«Только что стало известно – херсонский городской суд своим решением (ухвалу) по иску Ю.Одарченка «забезпечив позив, шляхом зупинення дії рішення виконавчого комітету № 42 про підвищення тарифу. Ухвала підлягає негайному виконанню. Я должен сейчас принести это решение в исполнительную службу, но с момента вынесения этой ухвалы действие нового тарифа прекращается», сообщил Д.Ильченко
Таким образом, стоимость проезда на маршрутках Херсона уже сегодня стоит не 5, а 3 гривны.
Копия решения суда: