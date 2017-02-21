Горожане подарили мэру и депутатам клетку с крысами (фото, видео)

Сегодня перед сессией горсовета у здания горисполкома состоялся митинг против повышения тарифов на проезд в маршрутках, в ходе которого горожане подарили городскому голове Владимиру Миколаенко клетку с крысами как символ того, как они видят нашу городскую власть.

Сам митинг проводился по инициативе херсонского "Оппозиционного блока". И хотя голова областной организации партии Василий Федин заявил, что митинг не политический, перед народом выступали представители именно "Оппозиционного блока".

В основном в митинге приняли участие люди пожилого возраста, причем большинство из них были не столько против повышения тарифов в маршрутках, сколько против повышения тарифов на коммунальные услуги.

Крича "Ганьба такой власти!" и не дождавшись городского голову, херсонцы сами пошли дарить ему символический подарок – клетку с крысами – как символ того, как они видят нашу городскую власть.