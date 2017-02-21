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Одарченко внес проект постановления про внеочередные выборы мэра (видео)

Народный депутат Юрий Одарченко внес проект постановления про внеочередные выборы херсонского городского головы.

Об этом сегодня заявил его помощник, депутат горсовета от "Бтькивщины" Дмитрий Ильченко.

Напомним, что на сегодня была запланирована внеочередная сессия горсовета, проведение которой инициировали депутаты, выступающие против повышения тарифов на проезд в маршрутке. Однако необходимое для кворума количество депутатов не набралось. Сессия не состоялась.

По словам депутата горсовета от "Батькивщины" Дмитрия Ильченко, на сессию не пришли депутаты, котоыре работают в коммунальных предприятиях и находятся в здании горисполкома. "Они не пришли, потому что мэр пригрозил им увольнением. Городская власть не может быть заложником одного человека ", - заявил Ильченко. 

Отметим, что во время митинга против повышения тарифов херсонка также объявила о начале сбора подписей за переизбрание городского головы. (смотрите видео). 

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