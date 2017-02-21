» » Перевозчик "Рембыттехника" сделал новый расчет – почти червонец за проезд в маршрутке (видео)

Перевозчик "Рембыттехника" сделал новый расчет – почти червонец за проезд в маршрутке (видео)

Сегодня на несостоявшейся сессии руководитель КП-перевозчика "Рембыттехника" Валерий Сивак объявил результаты нового аудита, согласно которому расчет стоимости проезда в маршрутке – 9 гривен.

Как видно на видео, эта цифра херсонцам, присутствующим в зале, не понравилась совершенно. И господин Сивак был освистан. 

Тем не менее, у перевозчика есть свое видение, того, как нужно действовать в сложившейся ситуации: "Прекратить войны, консолидировать исполком и депутатский корпус, чтоб они наконец начал работать. Создать общественно-экономический совет, разработать программу экономического развития города, в которой предусмотреть льготы для пенсионеров в общественным транспорте. Создать муниципальный банк, который станет экономической основой развития нашего города, создать сельскохозяйственную биржу".

Когда Валерию Сиваку задали вопрос про рабочую группу по расчету тарифов, он сделал вид, что не услышал его.

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