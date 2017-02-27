Депутаты снова хотят провести сессию по отмене повышения тарифа на маршрутку
Уже собраны 28 подписей депутатов Херсонского горсовета под созывом внеочередной сессии по отмене тарифа до на проезд в маршрутках 5 гривен.
Об этом сообщает укроповец Виталий Богданов в группе «Украинский Херсон» в Фейсбуке:
«Ни одной подписи не дали только 2 фракции - Свобода и Ляшко ~ ??!!??», - негодует депутат.
Напомним, что прошлая попытка депутатов провести внеочередную сессию не увенчалась успехом, так как на заседание пришло недостаточное для кворума количество депутатов.