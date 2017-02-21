Сессия, которой не было: митинг, крысы, сбежавший мэр

Как мы уже писали, на 22 февраля была запланирована внеочередная сессия горсовета, на которой депутаты должны были проголосовать против решения исполкома о повышении тарифа на проезд в маршрутках. В силу недостаточного для кворума количества депутатов сессия так и не состоялась. Однако в сессионном зале было горячо…

Перед сессией возле здания горисполкома прошел митинг против повышения тарифов, на который приглашали херсонцев лидеры "Оппозиционного блока". В основном в митинге приняли участие люди пожилого возраста, причем большинство из них были не столько против повышения тарифов в маршрутках, сколько против повышения тарифов на коммунальные услуги.





И хотя голова областной организации партии Василий Федин заявил, что митинг не политический, перед народом выступали представители именно "Оппозиционного блока": Анна Середа, Артём Кияновский.

Крича "Ганьба такой власти!" и не дождавшись городского голову, херсонцы сами пошли дарить ему креативный подарок – клетку с крысами – как символ того, как они видят нашу городскую власть. Также дали слово выступить всем желающим. Одна из участников митинга заявила о начале сбора подписей «за переизбрание мэра».

В сессионном зале собралось очень много людей, среди которых и перевозчики с родственниками, и общественные активисты, и простые херсонцы. Были провокации, эмоциональные высказывания, потасовки.

На фото: ничего необычного, просто херсонский журналист, который недавно порвал городскому голове пальто, стоит на столе и рассказывает что-то горожанам.

После нескольких регистраций, которые показали, что кворума нет, городской голова Владимир Миколаенко объявил сессию неправомочной и вопреки всем усилиям депутатов, которые не хотели его выпускать, удалился из зала через боковой выход. И был таков.

По словам депутата горсовета от "Батькивщины" Дмитрия Ильченко, на сессию не пришли депутаты, которые работают в коммунальных предприятиях и находятся в здании горисполкома. "Они не пришли, потому что мэр пригрозил им увольнением, - заявил Ильченко, - Народный депутат Юрий Одарченко внес проект постановления про внеочередные выборы херсонского городского головы. Потому что городская власть не может быть заложником одного человека».

Отметим, что всего в Херсонском горсовете 54 депутата, для кворума, чтоб сессия состоялась, необходимо было присутствие 28-ми (50%+1). Максимум сегодня в зале было зарегистрировано 23 депутата. По ссылке можно посмотреть список тех, кто пришел на сессию, а значит - был готов проголосовать против повышения тарифа на маршрутку.

Секретарь горсовета Елена Урсуленко и собравшиеся депутаты остались в зале, некоторые выступили. Трибуна работала в режиме свободного микрофона, чем и воспользовались многие херсонцы. Выступил руководитель частной фирмы-перевозчика «Рембыттехника» Валерий Сивак, который предоставил результаты нового аудита, еще один водитель, который считает, что «Шумихой» вокруг поднятия тарифов на маршрутку нас отвлекают от повышения всех остальных тарифов, выступили депутаты от «Оппозиционного блока» Артём Кияновский, Алла Беличенко, Нелля Голубенко ("Батькивщина"), депутат «от «Сапомомощи» Андрей Дмитриев, Олег Романюк, Михаил Линецкий (Солидарность»). Они говорили о необходимости обоснованного тарифа и качестве перевозок.

Напомним, что инициировали проведение данной сессии депутаты от таких политических сил: «Укроп», «Батькивщина», «Солидарность», «Оппозционный блок», «Самопомощь». На рассмотрение сегодняшней сессии были вынесены следующие вопросы: «Об отмене решения исполнительного комитета Херсонского городского совета от 10.02.2017 № 42»; «Об установлении временного запрета на принятие исполнительным комитетом Херсонского городского совета решение о повышении тарифа на услуги по перевозке пассажирским автомобильным транспортом на городских автобусных маршрутах общего пользования в г.. Херсоне».

Отметим, что на сегодняшний день проезд в маршрутке стоит все еще 3 гривны на основании решения городского суда, в котором он отменил действие решения исполкома № 42 про повышение тарифа.