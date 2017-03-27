Графік роботи Херсонського офісу Мережі правового розвитку. Консультування ОТГ

З січня 2017 року в Херсоні на базі ХОО КВУ почав працювати Херсонський офіс Мережі правового розвитку, метою якого є координація надання безоплатної правової допомоги в окремих ОТГ, надання правові консультації громадянам, роз’яснення законодавства, допомога у складанні документів та навчати основам право захисту. Публікуємо графік роботи приймальні.





Прийом ведеться за адресою: Придніпровський узвіз, 1, офіс 8 (на базі Херсонської обласної організації Комітету виборців України).





Дні прийому: вівторок (з 9.00 до 16.00) та четвер (виїзна приймальня або консультування мешканців ОТГ за допомогою Skype).





Попередній запис за телефонами: 344-426, 0661008191.





Юристом Херсонського офісу мережі МПР вже розпочата робота по розробці документів, необхідних для запровадження системи безоплатної правової допомоги ОТГ із залученням суб’єктів приватного права. Результатом роботи стане запровадження в ОТГ механізмів надання безоплатної первинної допомоги, підвищення рівня правової освіти населення та знання основ правозахисту, сотні жителів громад безкоштовно отримають кваліфіковану юридичну допомогу в приймальні МПР.





Херсонський офіс Мережі правового розвитку працює на базі Херсонської обласної організації Комітету виборців України. Безоплатна первинна права допомога надається за проектом «Організація сталої системи безоплатної первинної правової допомоги в місті Херсоні» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».