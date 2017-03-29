Херсонські поети готуються до квітневої "Поетичної шафи"

Шановні поети та прозаїки, стартує набір на квітневий "Поетичний батл"!Лишилось зовсім мало вільних місць - записуйтесь і беріть участь у розіграші запрошення на двох до театру ім. Куліша! Часу зосталось не так вже й багато. Адже 2-го квітня о 18.00 в кафе "Аромат Востока" (вул. Белінського, 15) відбудеться чергова зустріч херсонських майстрів слова "Поетична шафа".





Захід традиційно проходитиме у форматі «вільний мікрофон». Всі бажаючі зможуть прочитати свої улюблені поетичні чи прозові рядки. Можна готувати не тільки свої, а й вірші улюблених письменників.





Так, на вас чекатиме жива музика, виставки картин, книг, "безкінечний вірш", "скринька побажань" та ще багато цікавого!





Окрім того, визначимо і "Поета місяця" за написання кращого експромту. До речі, фото "Поета березня" досі красується у кафе, де проходила попередня зустріч.





Окрім того, на вас чекатиме виставка «Підвішених рядків», що працюватиме за принципом буккросингу – можна буде взяти на пам’ять будь-який з прозових чи поетичних творів, а на його місце підвісити інший. Тож, тепер творчі напрацювання сучасних письменників «подорожуватимуть» містом, і, сподіваємось, «виїдуть» ще й за його межі.





Приходьте самі та беріть з собою друзів! Ви проведете незабутній вечір!





Тільки уявіть собі - дивовижна музика, її величність Поезія, творча атмосфера, позитивні люди і смачні кава, чай, какао... Який недільний вечір може здатися кращий за той, який ви проведете на "Поетичній шафі"?!





Захід проходитиме за підтримки Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б. Лавреньова, громадської організації «ФРІ» та Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша!