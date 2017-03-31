Презентація книги "Донбас в огні. Путівник зоною конфлікту"

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім.Олеся Гончара запрошує на презентацію книги «Донбас в огні. Путівник зоною конфлікту», яка відбудеться 4 квітня о 16.00 в Центрі екологічної інформації.





Видання є підсумком багатомісячної праці колективу авторів із різних сфер компетенції — розслідувальної журналістики, регіоналістики, історії та державного управління. Путівник покликаний ознайомити читача з передумовами, перебігом та наслідками війни на Донбасі. Серед іншої довідкової інформації у путівнику містяться систематизовані спільнотою InformNapalm докази участі Російської Федерації у війні проти України. Путівник створено експертами Центру дослідження безпекового середовища «Прометей» за підтримки Канадського Фонду підтримки місцевих ініціатив та Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, виданий у Львові у 2017 році основними мовами Мінської групи ОБСЄ (українська, російська, англійська, німецька, французька).





Путівник презентуватимуть гості з Києва: Максим Майоров – співробітник Українського інституту національної пам’яті, співавтор книги та Аліна Майорова – виконавчий директор ЦДБС «Прометей», головний редактор видання.





Нещодавно широка презентація видання відбулася в Українському кризовому медіа-центрі в Києві.





«Це чудовий короткий путівник – обов’язковий до читання всім, хто прагне зрозуміти спустошений військовими діями регіон.» Так сказав про видання Хіроакі Куромія, професор Університету Індіани (США), автор книг про історію та політику на Донбасі.





Видання буде корисним для журналістів, громадських активістів, волонтерів та всіх, хто працює безпосередньо в зоні АТО, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, істориків та широкого кола читачів.





Представники бібліотек отримають в дарунок видання путівника.





Запрошуємо всіх небайдужих!