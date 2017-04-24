Скадовські депутати не голосували за заборону продажу землі

ВО "Батьківщина" розпочала кампанію серед місцевих депутатів, яка направлена на підтримку продовження мораторія на заборону продажу землі сільськогосподарського значення.

На сесіях місцевих рад депутати від ВО "Батьківщина" пропонують підтримати Звернення щодо заборони землі. Частково місцеві ради публічно підтримують цю ініціативу. Так, Бериславська та Каховська районні ради своїми рішеннями підтримали Звернення до центральних органів влади щодо заборони продажу землі. Деякі ради утримуються від публічного оголошення своєї позиції.

Так, днями відбулася позачергова сесія Скадовської районної ради. До порядку денного сесії було внесено вісім питань, які потребували невідкладного вирішення та відповідно до законодавства і регламенту роботи районної ради, попередньо були розглянуті на спільному засіданні постійних комісій.

А Звернення із ініціативою ВО "Батьківщина" щодо заборони продажу землі було розглянуто вже після розгляду всіх питань сесії та її закриття. Після закінчення пленарного засідання депутат районної ради від "Батьківщини" Юрій Бобилєв лише проінформував присутніх про ініціювання проведення всеукраїнського референдуму з цього важливого питання.

Нагадаємо, що 19 квітня у Києві відбулися збори ініціативної групи щодо організації Всеукраїнського референдуму з питання заборони продажу землі сільськогосподарського призначення.





Учасники заходу проголосували за те, щоб на Всеукраїнський референдум було винесене питання в такому формулюванні: «Чи підтримуєте ви продовження існуючої заборони на продаж земель сільськогосподарського призначення безстроково?»