Каховські депутати проти продажу землі
Продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні на 5 років закликали депутати Каховської районної ради Президента, Верховну Раду та Прем'єр-Міністра України.
Запропонували вимагати продовження мораторію представники "Батьківщини" — депутат райнної ради Олександр Бойко та депутат обласної ради, голова фермерського господарства «Зоря Каховщини» Леонід Кириченко - пише Олег Батурін у статті "Мораторієм землю не захистити", яка була опублікованв в газеті "Новий день"
— Наміри держави скасувати мораторій на продаж земель можуть замаскувати справжні наміри — скупити за безцінь родючі чорноземи та перетворити селян на кріпаків, знищити малі ферми і дрібні сільгосппідприємства, призвести до загибелі села та селища, — вважає Олександр Бойко.
— Про який ринок землі в Україні можна говорити, коли досі не врегульовані законом рейдерські захоплення, які тривають в областях? — додав Леонід Кириченко.
Нагадаємо, що днями з аналогічним зверненням про продовження мораторія на продаж земді до центральних органів влади звернулися й депутати Бериславської районної ради, про ще ми вже писали
— Є великим міфом, що крупні агрохолдинги лобіюють ринок землі. Насправді ж вони його дуже бояться, адже мораторій для них — джерело наддоходів. А якщо ринок стане відкритим, розмір оренди виросте в десятки разів, що дуже вигідно власникам землі і вкрай не вигідно великому бізнесу. Будь-який аграрій зацікавлений в дешевій орендній платі за землю, і лише мораторій може їм це гарантувати, — коментує народний депутат Сергій Хлань.
— У нашому районі тисячі власників земельних паїв. Є Конституція, яка надає право розпоряджатися своєю власністю, але введенням мораторію ми хочемо відібрати у них це право. Відібрати його у тисяч людей, котрі десятиліттями працювали в колгоспах і радгоспах, — доповнив голова райдержадміністрації Валерій Салтиков. — Вперше цей мораторій запровадили ще в 2001 році терміном на 5 років і згодом такими ж популістськими рішеннями продовжували знов і знов. Продовжували, аби грабувати державні землі. Лише цього року в Каховському районі була спроба рейдерського захоплення 370 гектарів держземель. А скільки подібних випадків було в попередні роки? Це свідчить про те, що мораторій зовсім не захищає від розграбування земель, які спокійно продовжують привласнювати, не зважаючи на всі існуючі заборони.