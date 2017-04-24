Каховські депутати проти продажу землі

Продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні на 5 років закликали депутати Каховської районної ради Президента, Верховну Раду та Прем'єр-Міністра України.





Запропонували вимагати продовження мораторію представники "Батьківщини" — депутат райнної ради Олександр Бойко та депутат обласної ради, голова фермерського господарства «Зоря Каховщини» Леонід Кириченко - пише Олег Батурін у статті "Мораторієм землю не захистити", яка була опублікованв в газеті "Новий день"





— Наміри держави скасувати мораторій на продаж земель можуть замаскувати справжні наміри — скупити за безцінь родючі чорноземи та перетворити селян на кріпаків, знищити малі ферми і дрібні сільгосппідприємства, призвести до загибелі села та селища, — вважає Олександр Бойко.

— Про який ринок землі в Україні можна говорити, коли досі не врегульовані законом рейдерські захоплення, які тривають в областях? — додав Леонід Кириченко.