Прес-конференція: Синдром Дауна очима фотохудожника

У рамках проекту «Інформаційно-просвітницький тур «Кожна дитина особистість» у четвер, 04 травня, о 10.00 в Кризовому медіа-центрі.Херсон (вул. Пилипа Орлика, 30, перший поверх) відбудеться прес-конференція, на якій розкажуть про особливості синдрома Дауна і соціальну адаптацію дітей та дорослих, що страждають на це захворювання.

Кожен із нас принаймні раз в житті зустрічав людину із синдромом Дауна. Такі люди мають характерну зовнішність, а головне – їх соціальна адаптація здебільшого ускладнюється стереотипами суспільства, забобонами та іншими перепонами.

В рамках проекту «Інформаційно-просвітницький тур «Кожна дитина особистість» реалізовано фотопроект «46+: Я – людина! Я – не синдром Дауна!» Його автор – фотохудожник Олександр Андрющенко – та керівник проекту «Інформаційно-просвітницький тур «Кожна дитина особистість» Ірина Ханікова розповідатимуть про особливості синдрома Дауна і соціальну адаптацію дітей та дорослих, що страждають на це захворювання, розкажуть про особливості проекту, який реалізується не лише в Херсоні, а й поза його межами.

Роботи Олександра Андрющенка в рамках проекту – це не лише фотороботи високої якості, а маленькі історії, кожна з яких – це етап життя героїв. І кожен із цих героїв точно знає, як жити у складному світі зі складною хворобою. Під час прес-конференції Ви дізнаєтесь про аспекти соціальної адаптації людей із синдромом Дауна, проблеми, з якими стикаються люди із цим синдромом, а також про секрети щасливого життя із синдромом Дауна.

Запрошуємо усіх небайдужих послухати і отримати корисну інформацію, а також зазирнути у світ мистецтва: синдром Дауна очима фотохудожника.

Прес-конференція відбувається в рамках проекту «Інформаційно-просвітницький тур «Кожна дитина особистість», що реалізується ГО «Сонячні діти Херсонщини» в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», який адмініструється БО «Фонд громади міста Херсон «Захист» і ГО «Центр «Жіночі перспективи» за фінансової підтримки Європейського Союзу”.