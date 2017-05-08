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Завтра в Kherson Art Hub покажуть фільм "Мама Рома"

11-го травня (четвер) о 18:30 у Клубі світової кінокласики ми подивимось і обговоримо фільм П'єра Паоло Пазоліні "Мама Рома" 1962-го року.


Це історія матері, «руками якої суспільство вбиває її власного сина». Фільм заснований на особистих драматичних переживаннях кінорежисера, який прибув у Рим з рідної провінції Фріулі. У вічному місті його вразила не велична краса античного центру, а жорстокі звичаї мешканців околиць, в яких і розвивається дія фільму. Головною героїнею стала повія на прізвисько «мама Рома».


Де: Kherson Art Hub, ул.Гімназична (колишня Червоностудентська), 30А

Контактний телефон: 095 826 92 88.

Вхід безкоштовний.

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