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До Днів Литви в Херсоні - литовське кіно

20-21-го травня, у рамках масштабного проекту Дні Литви на Херсонщині, відбудуться покази литовського кіно та дискусії з митцями та мистецтвознавцями.


20-го травня (субота) о 18:00 переглянемо ігровий фільм Аудрюса Юзенаса «Вільнюське гетто» 2005-го року.

Окрім показу - відбудеться зустріч із героєм фільму (!!!) Альвідасом Шляпікасом. Дискусію модерує Рута Мелінскайтє, Інститут культури Литви.


Про фільм:

Фільм базується на реальних подіях. Місце дії – Вільнюське гетто (1942–1943 р.р.) під час нацистської окупації. Стрічка розповідає про фатальну й надзвичайно

трагічну історію палкого кохання й жахливої ненависті між військовим-нацистом Кителем, колишнім актором і джазовим музикантом, і зіркою музикального світу, єврейкою на ім’я Хая. Через те фатальне кохання у Вільнюському гетто створюється театр.

Створення театру в гетто його мешканці зустрічають із незадоволенням і спротивом. Вони почуваються приниженими богохульною ідеєю, що тут, де масово вбивали євреїв – жителів Вільнюса, тобто на цвинтарі, існуватиме театр.

Але цю ідею, незважаючи на спротив, береться втілити в життя начальник поліції Вільнюського єврейського гетто Якобас Генсас, упевнений у тому, що театр – це ідеальний інструмент, щоб “нормалізувати” життя приречених на смерть мешканців.

Тем не менш, у світі мистецтва і творчості діють свої закони. Перший виступ має великий успіх. Театр стає надзвичайно популярним і провокує глядача. І врешті він виривається з-під контролю й цензури засновників. Стає місцем шляхетності, людської духовності й тріумфу вічних цінностей.

Театр у Вільнюському гетто перетворюється на бомбу уповільненої дії. Незабаром німці ліквідують усю трупу.


Організатори: Культурний центр Україна-Литва, Будинок Чюрльоніса у Вільнюсі


За підтримки: Херсонської обласної державної адміністрації

Херсонської обласної ради, Херсонського міського голови Володимира Миколаєнка та депутатів Херсонської міської ради, Посольства Литовської республіки в Україні і Почесного консула Литовської Республіки в Херсонській області Віктора Попова, Інституту культури Литви.


Вхід вільний.

Адреса показу: вул.Гімназична (колишня Червоностудентська), 30А Kherson Art Hub.

Як знайти локацію: за стадином Кристал, між Хлібокомбінатом та гуртожитком, колишній кінотеатр Ілюзіон, зустріч Гімназичної та Лютеранської вулиць.

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