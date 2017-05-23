Представители ОСББ идут в исполком прояснять ситуацию с общественными слушаниями

Внимание! Сегодня в 13.00 представители ОСББ, которые инициировали общественные слушания по титульным спискам, собираются посетить горисполком и лично обратиться к мэру, чтоб прояснить ситуацию, почему отсутствует реакция на заявление о проведении Общественных слушаний - ни Распоряжения, ни отказа.

Напомним, что 12 мая исполком Херсонского горсовета, вопреки возмущению общественников, утвердил «Титульные списки» на капитальный ремонт жилых домов. В этот же день общественная организация «Рух розвитку ОСББ Херсона» подала в исполком заявление на проведение общественных слушаний по титулам (было собрано даже больше, чем положенных 300 подписей – 462). Согласно Уставу города Херсона, в течение 10 дней после подачи заявления городской голова должен подписать Распоряжение про проведение общественных слушаний, которое должно быть опубликовано на сайте города, либо в случае нарушений отказать. Сегодня уже 13 день, а реакция мэра отсутствует.

Как стало ищвестно от инициаторов слушаний, в отделе, который принимает заявления и обращения вроде бы не совсем поняли, что приняли. Типа посчитали что это коллективное обращение на рассмотрение которого требуется 30 дней.

Представители СМИ могут присоединиться к делегации.