Співаковський звернувся до Миколаєнка із вимогою, щоб той не порушував Статут Громади

До приймальні народного депутата України Олександра Співаковського надійшла скарга від активістів громадського об’єднання «Рух розвитку ОСББ м. Херсона» на дії міської влади, які порушують Статут територіальної громади міста - про це повідомив сам народний депутат на своїй сторінці у Фейсбуці.





Активісти йому розповіли, що ще 12 травня вони передали до міського голови В.Миколаєнка колективну заяву із підписами понад 400 херсонців із проханням призначити громадські слухання стосовно титульних списків на ремонт ліфтів та житлового фонду, які, на їхню думку, були затверджені виконкомом без врахування думки громади.

Відповідно до Статуту територіальної громади (ст. 81, п.3.) дата проведення громадських слухань має бути призначена розпорядженням міського голови не пізніше 10 днів з дня реєстрації ініціативи громадян. Однак на момент звернення активістів до громадської приймальні народного депутата громадські слухання так і не були призначені, хоча термін, встановлений Статутом, вже сплив.





З метою захисту права мешканців міста народний депутат України Олександр Співаковський звернувся до херсонського міського голови з проханням взяти зазначене питання під особистий контроль та прийняти відповідне рішення, як того вимагає Статут територіальної громади.