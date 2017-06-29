У Херсоні відбудеться майстер-клас для кіношників "Хвилина міста"

Кращі один-хвилинні фільми впливають на глядача так само, як будь-який великий фільм. Виклик зробити це протягом 60 секунд - не більш, і не менше. Будинки, площа, автомобілі, велосипеди, люди, гроші, порядок, хаос: місто являє собою організм, який живе двадцять чотири години на добу і змінюється щогодини. Навчись виявляти в сучасний спосіб відчуття від життя свого міста.

Ми запрошуємо молодих митців зробити один-хвилинне відео, де місто - головний актор.

Куратор Дмитро Тяжлов.

Дмитро Тяжлов є куратором документальної програми фестивалю американського кіно “Незалежність”, куратором лабораторії документального кіно для молодих митців Indie Lab, художнім керівником курсу операторської майстерності у Київському державному університеті театру, кіно і телебачення. Дмитро працює над кількома проектами документальних фільмів в якості режисера-оператора, пише мистецтвознавчу дисертацію з теорії зйомок документального кіно.

Для участі обов'язково потрібно заповнити анкету:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM0JfZMSzygEaXbKQVqCpkYavMDUU8cZBbsyMd8m7_3caAgw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Кінцева дата реєстрації 03 липня 2017 року до 24:00, включно.

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Майстер-клас проходить в рамках фестивалю американського кіно "Незалежність", який вирушає у подорож містами України. Для того щоб більше людей мали можливість побачити найкращі фільми фестивалю, була започаткована ініціатива "Кінобус", під час якої будуть відбуватися покази фільмів та лекції в різних містах України. Цього року "Кінобус" завітає до Кривого Рогу, Запоріжжя, Херсону та Миколаїва. Ознайомитись з програмою кінофестивалю в Херсоні: https://www.facebook.com/events/1907092189548477/.