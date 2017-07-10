Андрій Гордєєв просить херсонців фотографувати фури на дорогах

Голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв звертається до населення про допомогу у здійсненні громадського контролю за великоваговозами на херсонських дорогах. Фіксуйте порушення на свої мобільні телефони, відеореєстратори та надсилайте фото та відео на офіційну сторінку обласної державної адміністрації у соцмережі Фейсбук. Або повідомляйте координати місцезнаходження та номери порушників за телефоном «гарячої лінії» голови ОДА з безкоштовним обслуговуванням для населення області – 0-800-50-40-77, для мешканців міста Херсона – 26-42-34 - повідомляє ХОГА.

Це звернення обумовлене тим, що автоперевізники не виконують вимоги щодо обмежень перевезень грузів влітку. Як відомо, Андрій Горєєв своїм розпорядженням від 22 травня 2017 року № 341 «Про збереження покриття проїзної частини автомобільних доріг загального користування області у 2017 році» запровадив у період тривалої спекотної погоди, при температурі повітря вище +28 С, обмеження руху автотранспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни і осьовим навантаженням 7 тонн з 08 до 20 години. Службу автомобільних доріг в області зобов’язано встановити відповідні заборонні знаки.





Проте мають місце непоодинокі випадки порушення з боку водіїв транспортних засобів вимог та ігнорування зазначених дорожніх знаків. Голова ОДА звернувся з листом до начальника Головного управління Національної поліції в області Артура Мєрікова, щоб працівники його відомства забезпечили належний контроль за цією ситуацією.





Саме тому, очільник області й звертається до городян за допомогою.