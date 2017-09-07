У Миколаєві формуватимуть політику розвитку громадянського суспільства

6 вересня 2017 року о 10:00 у місті Миколаїв у Конфернец-залі «Рациотель Никотель» (Пр. Центральний 120), відбудеться круглий стіл з теми «Якою бути Президентській політиці розвитку громадянського суспільства на Миколаївщині».

Миколаївські та Херсонські експерти мережі Ресурсних центрів з розвитку самоорганізації та місцевої демократії (далі РЦ) підведуть підсумки річної діяльності, поділяться своїм практичним трирічним досвідом та результатами відповідних моніторингових досліджень практик підтримки органами державної влади та місцевого самоврядування громадянського суспільства як складової дієвих механізмів місцевої демократії у місцевих громадах згаданих областей.

Висновки та рекомендації моніторингового дослідження РЦ з проектом обласної програми розвитку громадянського суспільства у Миколаївській області на період 2017-20 роки – у брошурі «Дієва місцева демократія у селах і містах Миколаївщини».

Представники Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської ОДА, Департаменту – начальник управління внутрішньополітичної діяльності Херсонської ОДА , Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства та Громадської ради при Миколаївській ОДА, громадської ради при Херсонському міському голові, експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради, громадські експерти, науковці та ЗМІ, обговоривши існуючи виклики, погодять спільні кроки для більш успішної реалізації національної політики на Миколаївщині та Херсонщині.

Експерти-модератори круглого столу:

•Олена Іваненко – в.о. начальника Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської ОДА»;

•Михайло Золотухін – директор ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва», заступник голови Експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради, ФРММ (http://frgn.mk.ua/), координатор мережі РЦ у Миколаївської області;

•Олександр Мошнягул – керівник Громадської ради при Херсонському міському голові, голова ГО «Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень» (http://pcpsd.blogspot.com/), Координатор мережі РЦ у Херсонської області;

•Павло Гавриш – Заступник директора Департаменту з питань внутрішньої та інформаційної політики ХОДА, начальник управління внутрішньополітичної діяльності Херсонської ОДА.

Запрошуємо до участі представників громадськості, науковців, та ЗМІ!

Прес-служби ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва», ГО «Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень» та Миколаївської і Херсонської ОДА.

Круглий стіл відбудется рамках проекту ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» на тему: «Дієва місцева демократія у селах і містах Миколаївщини» за підтримки МФ «Відродження».

Є черговим заходом проекту «Залучення мешканців сіл та міст до формування та комплексного розвитку спроможних територіальних громад», що реалізується Фондом при партнерстві з Миколаївською облрадою, Миколаївською ОДА згідно рішення облради №7 від 30.07.2015 р. «Про затвердження Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках» та на виконання завдання 3.2.2. Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року».