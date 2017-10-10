Херсонская «Батькивщина» продолжит бороться с повышением тарифа на проезд

Вчера представители херсонской «Батькивщины» в лице народного депутата Юрия Одарченко, председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и секретаря фракции «Батькивщина» в Херсонском городском совете Дмитрия Ильченко озвучили свое мнение по поводу повышения тарифов на проезд в маршрутках. Они считают данные изменения сговором мэра с перевозчиками и видят коррупционную составляющую.

Об этом «батькивщиновцы» рассказали во время пресс-конференции.

- Сейчас против мэра Херсона возбуждено уголовное дело. Его действия незаконны. Сегодня у органов есть все основания для объявления подозрения Миколаенко. Доказательства коррупции в городском совете постоянно множатся, поэтому не сложно доказать, что мэр просто сговорился с перевозчиками и повысил тариф, - заявил Юрий Одарченко.

Дмитрий Ильченко добавил, что «Батькивщина» настроена продолжать борьбу с повышением тарифов, но успех этой борьбы зависит от других политсил, которые есть в горисполкоме Херсона.

Владислав Мангер считает, что даже если проезд необходимо повысить, то сделать это нужно путем дотаций из бюджета, ведь не заставлять же пенсионеров, которых, по его словам, в Херсоне треть, платить непосильную сумму.

Напомним, что 6 октября исполком принял соответствующее решение "Об обеспечении организации качественных пассажирских перевозок на городских автобусных маршрутах общего пользования", согласно которому стоимость проезда в городских маршрутках ВРЕМЕННО повысится до 5 гривен - до 01.04.2018 года.

Общественность города против такого решения. Сегодня в 15.30 в большом зале Херсонского горсовета состоится заседание Общественного совета при Херсонском городском голове, где вопрос тарифов будет главным в повестке дня.