Бехтери: виборці не знають, як голосувати за кандидата, якщо він один в бюлетені
В Бехтерах вибори відбуваються у спокійній обстановці - повідомляють представникам Комітету виборців. Люди не сидять по хатам, а йдуть голосувати. Хоча у деяких виборців несподівано виникли питання із заповненням бюлетенів.
Справа у тому, що на посаду голови ОТГ балотується один кандидат. Тому, в бюлетені зазначине одне прізвище й, відповідно, одна клітинка для голосування.
Нашому представнику розповіли, що одна з виборців проголосувала "проти" кандидата на посаду голови ОТГ, поставивши у клітинці "мінус" замість плюса, та й питала, як проконтролювати, щоб у комісії не переробили її мінус на плюс...
Й це може стати проблемою, бо в голосування на виборах є позитивним й будь-яка позначка в квадраті навпроти прізвища кандидата є голосом "за" цього кандидата. Навіть якщо позначкою буде "мінус"...
Справа у тому, що на посаду голови ОТГ балотується один кандидат. Тому, в бюлетені зазначине одне прізвище й, відповідно, одна клітинка для голосування.
Нашому представнику розповіли, що одна з виборців проголосувала "проти" кандидата на посаду голови ОТГ, поставивши у клітинці "мінус" замість плюса, та й питала, як проконтролювати, щоб у комісії не переробили її мінус на плюс...
Й це може стати проблемою, бо в голосування на виборах є позитивним й будь-яка позначка в квадраті навпроти прізвища кандидата є голосом "за" цього кандидата. Навіть якщо позначкою буде "мінус"...