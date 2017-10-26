Станіславська ОТГ: В бюлетені загубилося прізвище кандидата у депутати по одному округу
Під час видачі бюлетенів по 26-му виборчому округу у селі Софіївка Станіславської ОТГ Білозерського району з’ясувалося, що прізвище одного з кандидатів в депутати не надруковано, передають кореспонденти ПІК.
Цю помилку члени комісії не побачили в момент отримання бюлетенів. Голосування по цьому округу було припинено на годину. Станом на 9:20 робота поновлена. Голосування по голові ОТГ та іншим сільським округам не припинялося.
Як стало відомо ПІК, «забули» кандидата в депутати Лихацького.
Цю помилку члени комісії не побачили в момент отримання бюлетенів. Голосування по цьому округу було припинено на годину. Станом на 9:20 робота поновлена. Голосування по голові ОТГ та іншим сільським округам не припинялося.
Як стало відомо ПІК, «забули» кандидата в депутати Лихацького.