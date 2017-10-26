» » Станіславська ОТГ: В бюлетені загубилося прізвище кандидата у депутати по одному округу

Станіславська ОТГ: В бюлетені загубилося прізвище кандидата у депутати по одному округу

Під час видачі бюлетенів по 26-му виборчому округу у селі Софіївка Станіславської ОТГ Білозерського району з’ясувалося, що прізвище одного з кандидатів в депутати не надруковано, передають кореспонденти ПІК. 
Цю помилку члени комісії не побачили в момент отримання бюлетенів. Голосування по цьому округу було припинено на годину. Станом на 9:20 робота поновлена. Голосування по голові ОТГ та іншим сільським округам не припинялося.
Як стало відомо ПІК, «забули» кандидата в депутати Лихацького.  скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica