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Електрика не витримує напруги: перед початком підрахунку голосів у Костянтинівці погасло світло

Як повідомляють спостерігачі, у всіх чотирьох приміщеннях для голосування в адміністративному центрі Костянтинівської об'єднаної громади перед початком підрахунку голосів погасло світло.
Нагадаємо, напередодні голосування Костянтинівку відвідав голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв та відкрито висловив підтримку одному із кандидатів. Протягом дня голосування на дільницях в Костянтинівській ОТГ відбувалося в цілому спокійно. Проголосувало за попередніми відомостями приблизно половина виборців. скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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