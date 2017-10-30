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У жовтні 25 разів порушили права журналістів — ІМІ

У жовтні 2017 року зафіксовано 25 випадків порушень прав журналістів і свободи слова. Серед них — 10 перешкоджань журналістам, п’ять фактів погроз і залякувань, три побиття і напади, три випадки недоступу до інформації, а також по два випадки політичного та юридичного тиску.

Такими є дані щомісячного моніторингу Інституту масової інформації «Барометр свободи слова».

Найбільше у жовтні порушували право журналістів на професію представники місцевої влади (7 випадків), правоохоронці та приватні особи (по 6 випадків).

Регіонами-лідерами порушень є Київ (11), Одещина та Полтавщина (по 3 випадки).

Серед зафіксованих випадків перешкоджань є недопуск на сесію Одеської міськради; намагання відібрати камеру в оператора у Чернівцях; перешкоджання членами виборчої комісії на Одещині під час виборів до об’єднаних територіальних громад, а також кандидатом у депутати та приватними особами на Херсонщині.

Серед погроз і залякувань є ситуація з журналістом програми розслідувань «Схеми» Олександром Чорноваловим, який заявив про зовнішнє спостереження, а також погрози журналістці антикорупційного проекту Bihus.info Мар’яні Мотрунич від голови Київського осередку “Батьківщини” Костянтина Бондарєва.

Всі три випадки побиття журналістів сталися у Києві під час висвітлення події біля Святошинського районного суду, де обирали запобіжний захід лідеру добровольчого руху ОУН Миколі Коханівському. У всіх цих випадках фізичну силу до журналістів застосували правоохоронці. Постраждали, зокрема, журналісти УНІАН, «Громадського» та «Страна.ua».

Крім того, ІМІ зафіксував два випадки на анексованому півострові Крим. Зокрема, Міністерство юстиції Росії у листі на адресу редакції проекту «Радiо Свобода» «Крим.Реалії» повідомило, що видання може «зазнати обмежень», оскільки нібито потрапляє під ознаки російського закону про обмеження для організацій-іноземних агентів. Інший випадок стався у Бахчисараї, де правоохоронці затримали двох стрімерів, що висвітлювали обшуки у кримськотатарських активістів.

Таким чином, з початку 2017 року ІМІ зафіксував 232 випадки порушень свободи слова та прав журналістів. Серед них — 74 випадки перешкоджання, 34 – обмеження доступу до інформації, 31 погроз, 24 побиття та 5 випадків цензури.

Детально про всі випадки порушень свободи слова і прав журналістів — у «Барометрі свободи слова».

ІМІ нагадує журналістам, що у разі порушення їхніх прав потрібно: викликати поліцію; написати заяву про злочин і вимагати внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань; надати максимальної публічності факту перешкоджання, зокрема повідомивши про це профільні журналістські організації.

ІМІ надає консультативну і юридичну допомогу у таких випадках (info@imi.org.ua, 0442893613, 0504477063).

Щомісяця ІМІ передає деталі про випадки порушень на розгляд робочої групи при Адміністрації Президента з питань безпеки журналістів, куди входять представники Генеральної Прокуратури, Національної Поліції та Служби безпеки України. 

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