Проезд в маршрутках - 4 гривны. Только теперь надолго

Со вчерашнего дня в херсонских маршрутках действует новый тариф - 4 гривны. И "качелей" уже не будет.

Именно вчера было опубликовано решение исполкома №350 от 26 октября 2017 года, согласно которому установлен тариф на услуги по перевозке пассажиров и багажа на городских автобусных маршрутах общего пользования в размере 4 гривен. Правда, еще утром многие маршрутчики не гнушались брать с херсонцев 5 гривен за проезд, пока Черноморское управляние Укртрасбезопасности не начало штрафовать нарушителей.

Напомним, что к такому компромиссному решению пришли депутаты на прошлой сессии горсовета. Вначале депутаты проголосовали за возвращение к прежнему тарифу - 3 гривны, но потом все-таки решили остановиться на альтернативном варианте - 4 гривны. Там сказать, "и вашим, и нашим".

Правда, из данного решения "исчез" очень интересный пункт - о ВРЕМЕННОСТИ повышенного тарифа. Напомним, что в решении о повышении тарифа до 5 гривен был пункт, который обязывал перевозчиков до декабря текущего года привести качество услуги в соответствие с Договорами, а повышенный тариф должен был прекратить свое действие 1 апреля 2018 года. Новым решением так же предусмотрены проверки предприятий-перевозчиков. Правда, какой теперь толк с этих проверок, если они вообще будут? "Война за тариф" уже вряд ли продолжится. Так что, скорее всего, нас ждет такой же сервис за 4 гривны. Ну, спасибо, что не за 5.