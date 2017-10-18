Маршрутки по 3 гривны возвращаются. Депутаты отменили повышение тарифа

На этой неделе херсонцев ждал неприятный сюрприз – проезд в маршрутках подняли до 5 гривен. Несмотря на недовольство горожан и активную общественную кампанию, исполком принял соответствующее решение, а мэр его подписал. И можно было бы, признать свое поражение, смириться с тем, что не видать нам лучшего качества перевозок и адекватную цену. Но общественные активисты не опустили руки, продолжили борьбу и именно благодаря этому сегодня на сессии горсовета депутаты отменили скандальное решение и с момента, когда мэр его подпишет, мы вернемся к старой стоимости.

Городской Общественный совет признал данное решение позорным и незаконным и просил мэра его не подписывать, поскольку этим документом отменено предыдущее решение - о тарифе 3 гривны, поэтому теоретически 1 апреля мы останемся вообще без определенного тарифа. Кроме того, не был выдержан срок 20 дней с момента публикации решения до начала его действия.

Во вторник состоялась пресс-конференция на тему «Цену на маршрутки подняли. Как гражданам отстоять свои интересы». Общественные активисты призвали всех граждан, которым не нравится цена на проезд в маршрутках 5 гривен и качество перевозок, прийти на сессию горсовета и убедить депутатов отменить данное решение исполкома, а также пользоваться ресурсом http://ukrskarga.org.ua/ , на котором можно легко и быстро составить жалобу на работу городского автотранспорта.

Как объяснил Александр Мошнягул, сейчас особенно важно писать жалобы, так как согласно решению исполкома, до 1 декабря перевозчики должны привести свою работу в соответствие с Договорами. Если до 1 апреля они этого не сделают, то Договора с ними будут расторгнуты. А мониторинг состояния транспорта будет осуществляться на основании жалоб граждан. Поэтому это на сегодня – единственный механизм, с помощью которого можно что-то изменить.

Общественные активисты активно раздавали листовки, объясняя горожанам, что еще не все потеряно, нужно лишь проявить активность. Конечно, такой резонансный вопрос не могли проигнорировать и политические силы. Так, перед сегодняшней сессией состоялся митинг против повышения тарифов под флагами «Оппозиционного совета». Правда, участниками сего действа были в основном люди пенсионного возраста, которые относятся к льготным категориям и ездят в троллейбусах бесплатно. В повестку дня сессии вопрос об отмене решения исполкома о повышении тарифа на поезд в маршрутках внес Виталий Богданов (фракция "Укроп") с голоса. Большинство депутатов (34) проголосовало за то, чтоб рассмотреть данный вопрос первым. Было много дополнений и попыток «провалить» вопрос. Так, депутатам «Оппозиционного блока» мэр предложил купить автобусы и возить граждан хоть за 2 гривны.

"Ваша политическая сила самая богатая. Так что пусть ваши олигархи купят автобусы и возят херсонцев хоть по 2, хоть по 3 гривны", - сказал мэр. Еще одной «палкой в колесо» стало предложение члена фракции «Свобода» Ивана Горланова – отменить и новый тариф на проезд в троллейбусах – 2.50. Это был «камень в огород» депутата Егора Устинова, который является директором КП «Коммунэлектротранс» и ранее высказался против повышения против повышения проезда в автотранспорте. Однако Устинов считает, что такая формулировка как «отмена тарифа 2,50» еще не означает возвращение предыдущего тарифа 1,25.

Несмотря на все попытки саботировать голосование по данному вопросу, за отмену решения исполкома о повышении проезда в маршрутках до 5 гривен проголосовало 42 депутата, против 2, 7 воздержались. "Проголосовало больше двух третей депутатов, без права вето", - прокомментировал голова счётной комиссии Дмитрий Ильченко.

Однако кроме этого проголосовали также за отмену нового тарифа на проезд в электротранспорте - 2.50.

"Сегодня была такая ярмарка доброты со стороны наших депутатов. Но это может иметь негативные последствия для города. Возвращаемся к старым тарифам - 3 гривны для маршруток и 1,25 для троллейбусов. Я подпишу решение, но может быть такое, что транспорт просто станет", - прокомментировал городской голова.

Изменения вступят в силу, когда городской голова подпишет решение.

Сегодняшние события – яркий пример того, как все-таки можно влиять на решения власти, если не молчать, не опускать руки и продолжать отстаивать свои права – на комфортный проезд, качественные услуги, на справедливость.