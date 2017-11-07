Володимир Молчанов: «У виборчих списках треба впровадити антирейтинг»

Експерт ХОО КВУ Володимир Молчанов вважає, що виборці списки треба доповнити «антирейтингом», де виборці могли б відмічати тих кандидатів, які їм не подобаються.

Таку думку експерт висловив під час публічного діалогу “ВиБОРИ: нові правила”, що організувала в Херсоні громадська організація “Центр UA”.

«На мою думку, відкриті списки мають цікаву хибу – вони не враховують анти рейтинг. Є багато людей, які мають медіа підтримку, олігархи і т.д., які мають великий шанс пройти. Але виборці матимуть змогу також проголосувати проти них і сформувати таким чином антирейтинг. Тобто це невеличке ускладнення додасть людині окрім голосу за партію і голосу за кандидата ще голос проти конкретного кандидата», - висловив свою думку Володимир Молчанов.

Щодо місцевих виборів, на думку експерта, мажоритарна система спотворює політичні погляди громадян.

«У пропорційну систему доцільно додати місцеві непартійні списки, але продумати механізми відповідальності цих списків. Тобто потрібно, щоб була жорстка програма, зареєстрована з певними вимогами до її наповнення, невиконання якої призведе до відкликання цих депутатів», - вважає пан Молчанов.

Повний відеозапис дискусії можна подивитися тут.

Нагадаємо, що зараз вибори до Верховної Ради відбуваються за змішаною системою: 225 депутатів за пропорційною системою+225 депутатів із мажоритарних округів. Така система має чимало негативних наслідків.